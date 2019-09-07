Переселенка из Бразилии, поселившаяся в Амурской области, попросила помощи у Путина

Готовясь к поездке, Агриппина поделилась с журналистами своей мечтой: угостить этим сыром президента России. Около прилавка, где можно было продегустировать продукцию, привезённую амурчанкой, Владимир Путин не проходил. Но зато Агриппине удалось напрямую пообщаться с президентом на встрече, которую он провёл с представителями общественности Дальнего Востока после завершения ВЭФ, пишет www.gzt-sv.ru.

Агриппина на встрече сидела в первом ряду и сразу же подняла руку, когда Президент предложил задавать вопросы. Слово ей дали второй, и когда Агриппина встала, взяв в руки микрофон, Владимир Владимирович сразу же попросил её сесть. «Давайте сидя будем, так будет комфортнее, а то мне тоже хочется привстать», – пошутил президент.

Агриппина представилась и коротко рассказала о себе. Владимир Путин, внимательно слушая молодую женщину, не преминул заметить, что она хорошо сохранила русский язык. Агриппина рассказала, что приняла присягу в прошлом месяце, получила гражданство. Она также поблагодарила президента за то, что он поддерживает переселение старообрядцев в Россию.

«Хотела бы сказать, что люди из Администрации президента нас очень поддерживают, Митрополит Корнилий, хотя мы из разных старообрядческих согласий, и Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке. Вас там очень все уважают. Мы живём, для нас Россия – это очень далеко, как сказка, но всё равно. Например, я на прошлой неделе говорила с тётей из Чили, она знает, что вы туда скоро приезжаете, сказала: «Передай привет. Пусть приезжает на русскую кухню».

Президент сразу поинтересовался, насколько большая семья у Агриппины. «Моя собственная – нас пятеро детей, отец, мать. Переехала я с сыном. Сюда намерены переехать вскоре около 50 старообрядческих семей из Южной Америки. Вопрос, который нас волнует, – это кредитование сельскохозяйственной деятельности. Мы приезжаем сюда, сталкиваемся с некоторыми трудностями. Они попросили меня обозначить, если возможно: долгосрочное кредитование под проценты, к которым мы там привыкли – до двух процентов, если возможно, и долгосрочное – лет на двадцать, и первый платёж – лет пять чтобы было рассрочки, чтобы нам, например, к климату привыкнуть, обустроиться, завести технику», – сказала амурчанка.

Путин предложил подумать над подпрограммой: «У нас есть программа поддержки соотечественников, которые переселяются в Россию в целом. Можно подумать над подпрограммой для таких переселенцев, как вы, из стран дальнего зарубежья, так скажем, чтобы не выделять старообрядцев в отдельную категорию. Но я понимаю, что вам нужно особое время на адаптацию, особые формы поддержки, мы подумаем над этим.

Думаю, что это возможно, тем более, что для государства это не будет слишком обременительно, имея в виду, что это не массовый поток, связанный с сотнями тысяч людей. Хотя сам факт того, что вы переселяетесь, – это очень хорошо, это создаёт очень хорошие прецеденты для других людей. Хотя здесь проблем ещё много, я знаю, что были случаи, когда вы сталкивались – не вы лично, я надеюсь, не будет в вашей судьбе этого – люди, переселившиеся, из числа старообрядцев, сталкивались с проблемами, с несправедливостью в отношении них. Мы постарались это устранить, не знаю, насколько это удалось, вроде получилось, но будем и дальше вас поддерживать».

Завершая серьёзную тему, Владимир Владимирович поинтересовался, не собирается ли тётя из Чили тоже переезжать в Россию. Услышав в ответ, что тётя пока думает, президент попросил Агриппину рассказать, чем она сейчас занимается на своей ферме.

«Я делаю сыры, – ответила молодая хозяйка фермы. – Мы в Бразилии именно этим занимались. Доили около 50 коров, в месяц около 200 килограмм сыра делали».

Президент проявил интерес к технологии производства этого продукта в домашних условиях. Агриппина рассказала, что своего хозяйства у них с мужем пока нет, молоко берут в расположенной рядом деревне старообрядцев, которые переселились три года тому назад.

«У них молоко соответствующего качества для сыров?», – уточнил Путин.

«Да. И здесь местные жители уже оценили, как-то начало уже всё получаться. Я очень рада», – подтвердила Агриппина.

«Слава богу. Я очень рад за вас. Удачи Вам», – пожелал президент и тут же дал распоряжение полпреду по ДФО Юрию Трутневу взять все необходимые данные для решения проблемы, озвученной Агриппиной.