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7сентября
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сегодня, 18:14 0

В России в течение года появится ГОСТ на школьную форму

В России в течение года появится ГОСТ на школьную форму
Фото: topidej.ru

Разработка ГОСТа на школьную форму находится в финальной стадии, стандарт может появиться в течение года. Об этом сообщил руководитель Роскачества Максим Протасов в интервью ТАСС в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).

«Довольно широко обсуждался стандарт на школьную форму. Фактически мы вышли на финишную прямую по данному вопросу. В течение трех лет мы глубоко исследовали разные категории одежды для обучающихся на соответствие различным показателям и собрали данные, какие показатели являются и оптимальными для потребителя, и исполнимыми, потому что нельзя писать стандарт "в стол", нельзя делать что-то, что невозможно выполнить. В течение года постараемся выпустить национальный стандарт», – сказал Максим Протасов.

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#дети #школа

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