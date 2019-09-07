В России в течение года появится ГОСТ на школьную форму

«Довольно широко обсуждался стандарт на школьную форму. Фактически мы вышли на финишную прямую по данному вопросу. В течение трех лет мы глубоко исследовали разные категории одежды для обучающихся на соответствие различным показателям и собрали данные, какие показатели являются и оптимальными для потребителя, и исполнимыми, потому что нельзя писать стандарт "в стол", нельзя делать что-то, что невозможно выполнить. В течение года постараемся выпустить национальный стандарт», – сказал Максим Протасов.