В ВВО состоялась масштабная проверка подразделений антитеррора

В соединениях и воинских частях Восточного военного округа, дислоцированных в Республике Бурятия, Забайкальском, Хабаровском, Приморском, Камчатском краях, Амурской и Сахалинской областях, а также в ЕАО, состоялась комплексная тренировка подразделений противодействия терроризму. По легенде условные террористы и диверсионные группы предприняли попытки захвата различных военных объектов.

В ходе тренировок военнослужащие отработали задачи по оперативному выводу бронетранспортеров БТР-80, БТР-82А, БМП-2, БРДМ, МТЛБ, бронеавтомобилей «Тигр», «Тайфун», «Рысь», специальных автомобилей на базе УАЗ с подразделениями усиления в назначенные районы.

На розыгрышах практических действий группы блокирования и усиления отразили попытки проникновения условных террористов на военные объекты по различным сценариям. Также с применением специальной аппаратуры и техники была проведена инженерная, радиационная и химическая разведки районов выполнения задач.

При проведении тренировок для создания максимально реалистичной обстановки, было использовано значительное количество средств имитации, в том числе холостых боеприпасов, шашек белого и оранжевого дыма, сообщает пресс-служба ВВО.