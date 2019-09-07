Нижне-Бурейскую ГЭС торжественно ввели в промышленную эксплуатацию

В субботу, 7 сентября, в Амурской области была введена в эксплуатацию Нижне-Бурейская ГЭС – самая мощная в России гидроэлектростанция, чье возведение было начато в постсоветский период. С пуском четвертого гидроагрегата Нижне-Бурейская ГЭС вышла на проектную мощность – 320 МВт.

В церемонии пуска приняли участие председатель правления – генеральный директор РусГидро Николай Шульгинов и губернатор Амурской области Василий Орлов.

Нижне-Бурейская ГЭС – вторая ступень Бурейского гидроэнергетического комплекса, крупнейшего объекта электроэнергетики на Дальнем Востоке. Станция неразрывно связана с расположенной выше Бурейской ГЭС, входящей в десятку самых мощных гидроэлектростанций страны. Нижне-Бурейская ГЭС является ее контррегулятором – она выравнивает неравномерные в течение суток расходы воды Бурейской ГЭС, позволяя ей работать без ограничений.

Среднегодовая выработка Нижне-Бурейской ГЭС составит 1,67 миллиарда киловатт-часов. Эта электроэнергия будет поступать в объединенную энергосистему Дальнего Востока и обеспечит энергоснабжение как уже существующих потребителей, таких как космодром Восточный, так и реализуемых сейчас крупных инфраструктурных и промышленных проектов: газопровода «Сила Сибири» и Амурского газоперерабатывающего завода.

«Ввод Нижне-Бурейской ГЭС – это значимое событие не только для РусГидро, но и для дальневосточного региона. Сегодняшний пуск гидроэлектростанции полностью укладывается в логику майского указа президента РФ, одной из целей которого является устойчивое энергоснабжение потребителей Дальнего Востока. Кроме того, Нижне-Бурейская ГЭС – это дополнительная защита населенных пунктов от паводков, вызванных муссонными дождями», – заявил глава РусГидро Николай Шульгинов.

Основное оборудование станции изготовлено российскими производителями. В здании ГЭС установлено четыре гидроагрегата мощностью по 80 МВт каждый, произведенные концерном «Силовые машины».

При возведении станции специалисты РусГидро реализовали сразу несколько передовых технологических решений. Так, впервые в истории гидроэнергетического строительства России были использованы технологии 3D-проектирования и создана цифровая модель водохранилища и ГЭС. Также впервые в нашей стране в качестве основного противофильтрационного элемента плотины применена технология «стена в грунте», которая позволила сократить сроки возведения плотины при обеспечении высокой надежности сооружения, сообщает пресс-служба компании.

Старт строительству Нижне-Бурейской ГЭС в августе 2010 года дал тогда еще председатель правительства России Владимир Путин, в 2017 году он принял участие в церемонии пуска трех первых гидроагрегатов станции.

По словам губернатора Амурской области Василия Орлова, строительство Нижне-Бурейской ГЭС стало одним из крупнейших инвестиционных проектов региона. В период максимальной интенсивности работ на строительстве было занято около 2 000 человек. Общая сумма уплаченных налогов в бюджеты всех уровней за время строительства превысила 400 миллионов рублей, после ввода в станции в постоянную эксплуатацию ежегодные налоговые отчисления будут составлять порядка 1,4 миллиарда рублей.

Сообщается, что проект Нижне-Бурейской ГЭС соответствует самым высоким экологическим стандартам. В 2014 году между Амурской областью, Нижне-Бурейской ГЭС и проектом программы развития ООН/Глобального экологического фонда и Минприроды России «Задачи сохранения биоразнообразия в политике и программах развития энергетического сектора России» было подписано соглашение, предусматривающее сотрудничество всех заинтересованных сторон с целью сохранения биоразнообразия при строительстве станции.

При содействии гидроэнергетиков в зоне влияния водохранилища Нижне-Бурейской ГЭС был образован природный парк «Бурейский», где для отвлечения диких животных из будущей зоны затопления были организованы подкормочные площадки для копытных, размещены искусственные гнездовья для редкой утки-мандаринки. Впервые в России в период заполнения водохранилища проведена операция по переводу из зоны затопления диких животных и переносу редких растений.

На сегодняшний день РусГидро реализует не имеющий аналогов в России пилотный проект по установке солнечных панелей общей мощностью 1275 кВт на территории Нижне-Бурейской ГЭС, с использованием современного высокоэффективного оборудования отечественного производства, полчеркивают в компании.

Кроме того, РусГидро приняло решение о безвозмездной передаче Амурской области для создаваемого в регионе Амурского военно-патриотического парка «Патриот» использовавшихся при строительстве Нижне-Бурейской ГЭС модульных жилых конструкций. Также компания безвозмездно передаст региону построенное в рамках реализации проекта Нижне-Бурейской ГЭС современное здание пожарного депо.