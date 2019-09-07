МВД РФ предлагает разрешить водить машину несовершеннолетним

МВД России подготовило поправки в Федеральный закон «О безопасности дорожного движения». В частности, предлагается, чтобы водить машину могли не достигшие 18 лет граждане. А вот возраст для получения права водить тяжелые мотоциклы категории «А», напротив, хотят повысить.

Что касается несовершеннолетних за рулем, то законопроектом предусмотрена такая возможность для тех, кто прошел соответствующее обучение в автошколе и успешно сдал экзамены в ГАИ на право управлять транспортными средствами категории «В» в сопровождении опытного водителя. Условия такого управления, в том числе требования к сопровождающему, предлагается определить правительству Российской Федерации.

Кроме того, законом предлагается устанавить поэтапный допуск к управлению тяжелыми мотоциклами категории «А». Для этого вводится новая подкатегория «А2» (мотоциклы с максимальной мощностью, не превышающей 35 киловатт, и соотношением максимальной мощности к разрешенной максимальной массе не более 0,2 кВт/кг), право на управление которой может быть предоставлено только после достижения 18-летнего возраста. Минимальный возраст для получения права управления мотоциклами категории «А» увеличивается до 20 лет при наличии двухлетнего стажа управления мотоциклами подкатегории «А2». При достижении 24-летнего возраста стаж управления не потребуется, говорится в сообщении МВД РФ.

Также, изменения коснутся водителей грузового и пассажирского транспорта – законопроектом предусматривается допуск к их управлению только при наличии стажа управления транспортными средствами категории «В», а также увеличение минимального возраста для получения права управления транспортными средствами категории «D» до 24 лет, категории «С» – до 21 года. Обмен иностранных национальных водительских удостоверений по данным категориям будет возможен только после прохождения соответствующего профессионального обучения и сдачи экзаменов.

Кроме того, законопроектом устанавливается запрет на допуск к сдаче экзаменов и выдаче водительских удостоверений тому, кто, не имея прав, был пойман за рулем в алкогольном опьянении, либо отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Этот запрет предлагается устанавливать на срок, в течение которого правонарушители считаются подвергнутыми административному наказанию – до истечения одного года.