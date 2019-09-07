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7сентября
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сегодня, 16:20 0

Правительство планирует расширить программу субсидирования авиарейсов на Дальний Восток

Правительство планирует расширить программу субсидирования авиарейсов на Дальний Восток

Правительство РФ планирует расширить программу субсидирования авиарейсов на Дальний Восток, в Симферополь и Калининград на 40 направлений. Также в планах – увеличить объем субсидирования.

«Мы сейчас прорабатываем вопрос об индексации субсидий на перелеты по направлениям аэропортов ДФО, Крыма и Калининграда по субсидированным маршрутам (...) С 2015 года, например, размер субсидий по ряду направлений оставался неизменным. Во-вторых, мы хотим расширить эту линейку, добавив туда еще 40 маршрутов, значительная часть которых приходится на ДФО. Конечно, мы бы хотели избежать ситуации этого года, когда у нас к концу января все субсидируемые авиабилеты были уже раскуплены либо забронированы вплоть до завершения сезона отпусков», – рассказал ТАСС на Восточном экономическом форуме рассказал вице-премьер Максим Акимов.

Программа субсидирования рейсов на Дальний Восток, в Калининград и Симферополь – круглогодичная. В 2019 году на выплату 10 авиакомпаниям за работу по трем направлениям из федерального бюджета было изначально выделено 3,8 миллиарда рублей субсидий, позже программа была дофинансирована на 2,5 миллиарда рублей.

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#Дальний Восток #льготные авиабилеты #экономика #российская власть #финансы

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