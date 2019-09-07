Компания РПЦ получила лицензию на производство и продажу алкоголя

Принадлежащая структурам Русской православной церкви компания, получила лицензию на производство и поставки вина. Соответствующую лицензию компании «Мезыбь» 3 сентября выдала Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка. Церковные вина будут производиться в селе Дивноморское Краснодарского края.

ООО «Мезыбь» было зарегистрировано в 2015 году в селе Дивноморское в Геленджике Краснодарского края – там же, где находится особняк, который называют «резиденция патриарха». ООО «Мезыбь» принадлежит 70 гектаров сельскохозяйственных земель в этом районе. По некоторым подсчетам, такая винодельня сможет выпускать 400-500 тысяч бутылок в год.

Компания принадлежит финансово-хозяйственному управлению Московского патриархата (66,77 %, данные СПАРК) и художественно-производственному предприятию «Софрино», которое производит церковную утварь (33,33%), пишет «Русская служба Би-би-си».

«Это пока закрытый коммерческий проект», – рассказал пресс-секретарь патриарха Кирилла Александр Волков. Он не смог сообщить, какое именно вино будет выпускать винодельня в Дивноморске.

«Не думаю, что это будет масс-маркет. Вероятно, это будет достаточно эксклюзивное вино – как, скажем, есть у католиков папские вина, которые сложно купить», – сказал он.

Лицензии, которые получила «Мезыбь», предполагают выпуск обычного и игристого вина. При этом у компании нет лицензии на производство ликерного вина, которая нужна для производства церковного кагора – этот сорт крепленого вина используется в богослужении.

По мнению экспертов, вино «Мезыби» может появиться в продаже не раньше 2020 года. Вино церковного производства вполне сможет найти своего клиента, считает Павел Швец, владелец винодельни в Севастополе.

«В России много верующих людей, которые регулярно ходят в церковь», – объясняет Швец. Кроме того, вино может использоваться на мероприятиях, которые проводит церковь.

По словам Волкова, церковное виноделие – это «добрая, хорошая и правильная традиция». «У церковного виноделия очень древние корни. Все европейское виноделие происходит из церковных подвалов», – говорит Волков.

В южных епархиях России уже есть опыт производства вина, но в небольших объемах, отмечает Волков.

Насколько успешным «вино от РПЦ» будет среди потребителей оценил вице-президент компании-дистрибьютора вин Анатолий Корнеев: «Продать на рынке можно все. Завоевать его надолго несколько сложнее. Залогом будет не РПЦ, хотя это может быть и привлекательным элементом маркетинга в России. Противоречия "церковь - алкоголь" нет – [в данном случае] это, скорее, "церковь - вино, символ"».