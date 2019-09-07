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В Амурской области ускорится переселение людей из аварийного жилья

В Амурской области ускорится переселение людей из аварийного жилья
Фото: @minzkhamur

Приамурье досрочно приступит к реализации второго и третьего этапов программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. На сегодняшний день в Амурской области идёт реализация первого этапа этой программы. Он предусматривает переселение в 2019–2020 годах свыше 550 жителей из аварийного жилищного фонда площадью не менее 12,3 тысяч квадратных метров.

На эти цели 9 муниципальным образованиям: городу Благовещенску, Белогорску, Свободному, Сковородино, Райчихинску, также Благовещенскому, Бурейскому, Ивановскому и Мазановскому районам направлены средства финансовой поддержки в размере 557,9 миллиона рублей. Из этой суммы средства Фонда ЖКХ составили 541,2 миллиона, средства областного бюджета – 16,7 миллиона рублей.

Благодаря тому, что 5 сентября в рамках ВЭФ губернатор Амурской области Василий Орлов и генеральный директор Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Константин Цицин подписали дополнительное соглашение о предоставлении и использовании финансовой поддержки Фонда ЖКХ на реализацию трех этапов программы, Амурская область сможет досрочно получить финансовую поддержку Фонда ЖКХ и уже в этом году приступить к реализации второго этапа программы.

«Первоначально плановые сроки выполнения второго и третьего этапов программы были установлены на 2020–2021 и 2021–2022 годы соответственно, – рассказал министр ЖКХ Сергей Гордеев. – Благодаря подписанному соглашению регион уже в 2019 году сможет начать аукционные процедуры и обеспечить досрочную реализацию второго этапа. Также мы сможем защитить заявку по третьему этапу и приступить к его реализации».

В рамках реализации второго этапа программы планируется переселить 540 граждан из аварийного жилищного фонда площадью 10,3 тысячи квадратных метров на территории четырёх муниципальных образований области: городов Свободный, Сковородино, поселка городского типа Прогресс и Бурейского района. Финансирование Фонда ЖКХ составит 572,1 миллиона рублей, областного бюджета – 17,7 миллиона.

В рамках реализации третьего этапа программы планируется переселить 500 граждан из аварийного жилищного фонда площадью 10,3 тысяч «квадратов». При этом финансирование Фонда ЖКХ составит 572,1 миллиона рублей.

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#ЖКХ

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