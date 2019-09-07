На должность замглавы Белогорска претендует житель Якутии
В администрации Белогорска состоялся первый этап отбора кандидатов на должность заместителя главы по вопросам местного самоуправления. Ранее сообщалось, что резюме на соискание работы в администрации подали 39 человек. Однако до тестирования треть не дошла, на отбор пришли 23 кандидата.
Одним из кандидатов стал житель Республики Саха (Якутия). «Приехал из Якутии. Мне 34 года. Об освободившейся вакансии узнал из интернета. В инстаграме увидел объявление, что будет проводиться конкурс, – рассказал о себе до начала тестирования один из кандидатов. – Проживал долгое время в Якутии, планирую перебраться в Белогорск. У меня соответствующее муниципальное образование, я закончил Московский университет. В свое время у меня не получилось сразу устроится в муниципалитет. Порядка 5 лет работал в МЧС на должности замначальника караула, после на должности командира отделения. Далее попробовал себя в производстве, работал на угледобывающей фабрике. К тестированию готовился заранее, изучал регламентирующие документы, федеральные законы».
До начала тестирования действующий замглавы попросила присутствующих убрать сотовые телефоны. О том, что ждало кандидатов ровно в 15:00 рассказал глава Белогорска Станислав Мелюков.
«Спасибо, что решили приехать в Белогорск, на мероприятие, которое организовано по моему призыву. Сразу хочу сказать, что были звонки, спрашивали: это на самом деле или понарошку? Все это на самом деле, – сказал глава города. – Работа в муниципалитете есть, но работа непростая. Замглавы должен быть грамотным, разносторонне развит, быть креативным, уметь владеть ситуацией и быстро ориентироваться. Сегодня тест не только на образованность, но и на сообразительность. Не стесняйтесь делать ошибки, я пойму, где написано искренне, пойму, что вы умеете. Если что-то не знаете, действуйте интуитивно. Интуиция – это то качество, которое в нашей работе приветствуется».
На написание ответов на 40 вопросов, а также выполнение двух практических заданий, касающихся работы замглавы с документацией, кандидатам давался час. За правильные ответы начисляются баллы. О том, кто станет участником следующего этапа отбора, станет известно 9 сентября. Закончится отбор личным собеседованием с главой Белогорска Станиславом Мелюковым, после которого и будет принято решение о приеме на работу, если такой кандидат подойдет для работы. Состоится оно до 15 сентября, сообщает пресс-служба администрации Белогорска.
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