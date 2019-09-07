На должность замглавы Белогорска претендует житель Якутии

Одним из кандидатов стал житель Республики Саха (Якутия). «Приехал из Якутии. Мне 34 года. Об освободившейся вакансии узнал из интернета. В инстаграме увидел объявление, что будет проводиться конкурс, – рассказал о себе до начала тестирования один из кандидатов. – Проживал долгое время в Якутии, планирую перебраться в Белогорск. У меня соответствующее муниципальное образование, я закончил Московский университет. В свое время у меня не получилось сразу устроится в муниципалитет. Порядка 5 лет работал в МЧС на должности замначальника караула, после на должности командира отделения. Далее попробовал себя в производстве, работал на угледобывающей фабрике. К тестированию готовился заранее, изучал регламентирующие документы, федеральные законы».

До начала тестирования действующий замглавы попросила присутствующих убрать сотовые телефоны. О том, что ждало кандидатов ровно в 15:00 рассказал глава Белогорска Станислав Мелюков.

«Спасибо, что решили приехать в Белогорск, на мероприятие, которое организовано по моему призыву. Сразу хочу сказать, что были звонки, спрашивали: это на самом деле или понарошку? Все это на самом деле, – сказал глава города. – Работа в муниципалитете есть, но работа непростая. Замглавы должен быть грамотным, разносторонне развит, быть креативным, уметь владеть ситуацией и быстро ориентироваться. Сегодня тест не только на образованность, но и на сообразительность. Не стесняйтесь делать ошибки, я пойму, где написано искренне, пойму, что вы умеете. Если что-то не знаете, действуйте интуитивно. Интуиция – это то качество, которое в нашей работе приветствуется».

На написание ответов на 40 вопросов, а также выполнение двух практических заданий, касающихся работы замглавы с документацией, кандидатам давался час. За правильные ответы начисляются баллы. О том, кто станет участником следующего этапа отбора, станет известно 9 сентября. Закончится отбор личным собеседованием с главой Белогорска Станиславом Мелюковым, после которого и будет принято решение о приеме на работу, если такой кандидат подойдет для работы. Состоится оно до 15 сентября, сообщает пресс-служба администрации Белогорска.