Полиция продолжает искать пропавшего почти три года назад жителя Циолковского

ОМВД России по ЗАТО Циолковский разыскивает без вести пропавшего Вадима Сергеевич Брайера 1990 года рождения. Мужчина пропал почти три года назад. 21 декабря 2016 года он ушел из дома в Циолковском в неизвестном направлении, и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

На вид ему 26-27 лет, рост около 175-180 сантиметров, худощавого телосложения, волосы темные, глаза карие. Носит бороду и усы. На момент ухода был одет в спортивную шапку черного цвета, пуховик черного цвета, джинсы синего цвета с потертостями, ботинки зимние черного цвета на сплошной подошве. Всех, кто владеет какой-либо информацией о месте нахождения разыскиваемого, просят позвонить в полицию. Телефоны: 8 (41643) 91-3-17, а также 8 (41643) 91-1-85, 8-914-618-02-92, сообщает амурское управление МВД.

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Екатерина PL