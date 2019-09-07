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Ушел из жизни экс-губернатор Приамурья Анатолий Белоногов

Ушел из жизни экс-губернатор Приамурья Анатолий Белоногов

В субботу, 7 сентября, ушел из жизни Анатолий Белоногов. 80-летний экс-губернатор Амурской области скончался после продолжительной болезни. Он управлял регионом с 1997 по 2001 год.

Анатолий Николаевич родился 24 февраля 1939 года в селе Усть-Умлекан Зейского района Амурской области. Окончил Благовещенский сельскохозяйственный институт в 1962 году, Высшую партийную школу при ЦК КПСС — в 1974 году. Трудовую деятельность начинал в 1956 году мотористом в пароходстве, работал на железной дороге. С 1962 по 1970 год — старший, главный зоотехник, директор совхоза.

С 1970 по 1972 был секретарем Октябрьского райкома КПСС. С 1975 по 1985 — заместитель заведующего, завотделом, секретарь обкома КПСС. С 1985 по 1989 — первый зампредседателя Амурского облисполкома, председатель Амурского областного агропромышленного комитета. С 1990 по 1994 — председатель Амурского областного Совета народных депутатов. С 1994 по 1997 являлся председателем Амурского областного Совета народных депутатов. С 1997 по 2001 был в должности главы администрации Амурской области. В 2001 году вышел на пенсию.

С 2005 года был депутатом Амурского областного Совета народных депутатов четвертого созыва, депутатом Законодательного Собрания Амурской области пятого и шестого созывов. С 21 июня 2012 года являлся заместителем председателя комитета Законодательного Собрания по бюджету, налогам, экономике и собственности области.

Награжден орденами: «Знак Почета», «За заслуги перед Отечеством IV степени; медалями: «За трудовую доблесть», «За доблестный труд», «Ветеран труда», «За строительство БАМа».

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#жизнь #происшествия

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Комментарии
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  • alex 3

    alex 3
    4 минуты назад

    Соболезнования родным и близким. Достойный был человек.

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