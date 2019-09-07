Воскресный день принесет дожди: прогноз погоды в Приамурье на 8 сентября

В Амурской области 8 сентября будет облачно с прояснениями, в большинстве районов пройдут дожди. В отдельных районах возможны сильные дожди и ливни. Будет дуть юго-восточный ветер с переходом на северо-западный, его скорость составит 7-12 метров в секунду с порывами до 17-22 метров в секунду.

Термометры ночью в регионе покажут плюс 13…18, местами по северу – плюс 5…10. Днем будет плюс 20…25, местами плюс 15 градусов. В Благовещенске ночью ожидается увеличение облачности, небольшой дождь. Юго-восточный ветер разгонится до 6-11 метров в секунду. Температура составит плюс 16…18. Днем будет облачно, пройдет дождь. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 10-15 метров в секунду. Температура составит плюс 21…23, сообщает Амурский гидрометцентр.

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Екатерина PL