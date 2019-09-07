В Зейском районе иностранцы-нелегалы занимались горными работами

В Зейском районе полицейские в ходе рейда обнаружили троих иностранцев, нарушивших миграционное законодательство. Иностранные граждане трудились на участке местности в нескольких километрах от поселка Золотая Гора, где осуществляет горные работы золотодобывающая компания.

Как выяснилось, двое из них находились незаконно на территории РФ, у них истёк срок визы на временное пребывание. Один осуществлял трудовую деятельность, не соответствующую заявленной цели въезда в РФ.

Иностранцы привлечены к административной ответственности, в отношении граждан, незаконно находящихся на территории РФ, материалы направлены в суд для принятия решения об их выдворении за пределы Российской Федерации.

Кроме того, МО МВД России «Зейский» возбуждены дела об административных правонарушениях в отношении юридических и должностных лиц, предоставивших ложные сведения о цели въезда в РФ иностранца, и за незаконное привлечение к трудовой деятельности иностранных граждан, сообщает амурское управление МВД.