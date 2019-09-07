Приамурье подписало соглашение с крупной компанией Южной Кореи на поставку соевой продукции

6 сентября в рамках V Восточного экономического форума во Владивостоке состоялся II российско-корейский форум межрегионального сотрудничества «Путь новых возможностей». В этом году в нем приняли участие семь провинций и городов Республики Корея и 11 субъектов Российской Федерации.

В торжественной церемонии открытия приняли участие вице-премьер – полпред Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев и заместитель Министра иностранных дел Республики Корея Ли Тэ Хо. Амурскую область на форуме представила первый заместитель председателя правительства региона Татьяна Половайкина. Она заявила, что Амурская область за прошедший год заметно активизировала свои контакты сразу с несколькими регионами Республики Корея и намерена продолжать укреплять сотрудничество в разных направлениях.

«Мы планируем совместные мероприятия в культуре и экономике с провинцией Чунчоннам-до в связи с 25-летием подписания нашего соглашения об установлении побратимских отношений. Буквально вчера обсудили расширение нашего сотрудничества с городом Пхохан. Ждем его официальную и деловую делегацию в Амурской области», – рассказала участникам форума первый заместитель председателя правительства Амурской области.

Отдельно отметили истории успеха амурских экспортеров. В ноябре прошлого года на крупной выставке продуктов питания в Сеуле World Food Expo Korea – 2018 регион представил вафли, мёд и печенье амурского производства. Благодаря этому удалось заключить контракт на поставку крем-мёда на корейский рынок. В этом году область подписала крупное соглашение с пятой по величине в Южной Корее компанией Lotte на поставку соевой продукции.

По словам Татьяны Половайкиной, регион заинтересован в сотрудничестве с Южной Кореей по целому ряду направлений. Например, в появлении современных обрабатывающих производств в ТОР, развитии производства и глубокой переработки продукции сельского хозяйства, а также создании центра облачного хранилища данных в Амурской области.

«Мы можем гарантировать успешность ваших начинаний в Амурской области персональным подходом к каждому партнеру. Для этого у нас есть весь необходимый инструментарий, инфраструктура поддержки бизнеса и инвесторов, а самое главное – профессиональная команда», – завершила свою презентацию Татьяна Половайкина.

Российско-корейский форум проводится во второй раз по инициативе Президента России Владимира Путина и Президента Республики Корея Мун Джэ Ина. Разработанные предложения будут обсуждаться на межправительственной комиссии по развитию торгово-экономического сотрудничества между Россией и Южной Кореей в Москве 24 сентября.