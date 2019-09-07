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Около 700 первокурсников прошли парадом по центру Благовещенска (фото)

Около 700 первокурсников прошли парадом по центру Благовещенска (фото)

6 сентября в Благовещенске прошло массовое шествие студентов-первокурсников из 14 высших и средних профессиональных учебных заведений города. Около 700 юношей и девушек приняли участие в мероприятии. Студенты прошли от площади Ленина до Общественно-культурного центра, где затем состоялась торжественная часть парада.

С началом учебного года ребят поздравила мэр Благовещенска Валентина Калита. «Благовещенск — не просто столица области. Это столица культурная, молодежная, спортивная. И я желаю, чтобы в этом году вы получили не только знания, которые дадут вам возможность стать профессионалами, но и сумели раскрыть свои творческие способности, ведь вы очень талантливые. Я желаю вам различных достижений. И пусть этот учебный год для вас будет интересным и созидательным. Ну и, конечно, мне бы очень хотелось, чтобы именно в нашем городе у вас сложилась личная жизнь, и вы остались здесь и помогали строить наш город», — сказала Валентина Сергеевна.

Первокурсники в торжественной обстановке приняли клятву российского студента и стали полноправными членами студенческого братства страны.

Для главных героев праздника работали интерактивные площадки, где можно было попробовать себя в спортивных единоборствах, поиграть в игры с дополненной реальностью и даже посмотреть на питомцев благовещенского зоосада.

Кроме этого, на территории ОКЦ прошла молодежная акция «Радуга здоровья». Все желающие могли пройти вакцинацию от гриппа, пройти экспресс-тест на ВИЧ и проверить различные показатели здоровья, сообщает мэрия.

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#вузы #ссузы

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