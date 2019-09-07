Благовещенцев 7 сентября приглашают бесплатно привиться от гриппа

По инициативе Управления Роспотребнадзора по Амурской области 7 сентября в областном центре Приамурья проводится акция «Мобильный прививочный офис». Прививочные бригады двух городских поликлиник – №1 и №3 – на медицинских автомобилях будут работать в трех местах массового нахождения людей.

Сделать бесплатно прививку от гриппа можно до 12 часов дня в районе автовокзала, с 13 до 15 часов – на площади перед ТРЦ «Острова», с 16 до 19 часов – на набережной в районе памятника Пограничнику во время проведения праздничных мероприятий, приуроченных к Единому дню голосования.

Иммунизация будет проводиться с выдачей подтверждающих получение прививки документов.

«Сейчас самое благоприятное время для вакцинации, чтобы иммунитет сформировался до сезонного подъёма заболеваемости респираторными инфекциями. Отечественная вакцина «Совигрипп» обеспечит защиту от типов гриппа А(Н1N1), А(Н3N2) и В, которые являются наиболее актуальными в текущем эпидемиологическом сезоне», – сказали в амурском Роспотребнадзоре.