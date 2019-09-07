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7сентября
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сегодня, 11:01 0

Амурчан, пострадавших от действий кредитных кооперативов, просят обратиться в полицию

Амурчан, пострадавших от действий кредитных кооперативов, просят обратиться в полицию
Фото: credits.ru

В производстве следователей УМВД России по Амурской области находится уголовное дело, возбужденное по факту мошеннических действий со стороны кредитных потребительских кооперативов. Организации незаконно привлекали деньги пайщиков. Речь идет о кооперативах «Советский Сберегательный Союз Регионов» и «Сибирский Сберегательный Союз Регионов».

В связи с этим следователи просят потерпевших от действий кредитных потребительских кооперативов обратиться в отделы полиции. Это касается граждан, заключивших договоры передачи личных сбережений в указанные организации, и по окончании срока договора не получивших выплату денежных средств.

«Пострадавших просим обратиться в территориальные отделы внутренних дел (по возможности по месту заключения договора о передаче личных сбережений) или по телефонам: 02 (102 с мобильного) или 8(4162) 59-44-34 в рабочее время. Телефон доверия УМВД: 59-40-59», – сообщили в амурском управлении МВД.

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