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7сентября
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В Амурской области наступил день тишины перед выборами 8 сентября

В Амурской области наступил день тишины перед выборами 8 сентября
Фото: www.pnp.ru

День тишины, когда запрещена любая предвыборная агитация, наступил в России накануне единого дня голосования. Выборы различного уровня пройдут 8 сентября во всех российских регионах.

День тишины наступает в каждом регионе, где проходят выборы, в полночь по местному времени, когда начинается суббота, 7 сентября. За сутки до начала дня голосования запрещена любая агитация, проведение партийных акций и митингов, раздача листовок, политическая реклама на телевидении и радио. На прежнем месте могут оставаться только ранее вывешенные агитационные материалы, но при условии, что они расположены не ближе 50 метров от помещений для голосования. Также интернет-издания не должны удалять опубликованную ранее политическую рекламу.

За днем тишины последует непосредственно день голосования, на протяжении которого также нельзя вести агитацию. Запрет действует до закрытия избирательных участков в каждом конкретном регионе.

Закон не ограничивает СМИ в возможностях освещения подготовки к выборам и хода дня голосования. «Как в субботу, так и в воскресенье информация о прохождении выборов может в свободном режиме распространяться на принципах объективности и достоверности, то есть о ходе голосования, о других каких-то вопросах, связанных с организацией выборов. Также не являются агитацией призывы к участию в выборах», – сказала ТАСС секретарь ЦИК России Майя Гришина.

Всего в единый день голосования 8 сентября в 85 регионах РФ пройдет более 5 тысяч выборов разного уровня. В Амурской области будут выбирать депутатов в Благовещенскую гордуму, а также в этот день пройдут выборы глав Тамбовского и Сковородинского районов.

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#выборы

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