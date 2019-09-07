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Дожди в большинстве районов и грозы: прогноз погоды в Приамурье на 7 сентября

Дожди в большинстве районов и грозы: прогноз погоды в Приамурье на 7 сентября
Фото: kp.ua

В Амурской области 7 сентября ожидается переменная облачность, местами по югу и центральным районам пройдет слабый дождь, возможна гроза. В большинстве северных районов будут сильные дожди и грозы. Термометры покажут плюс 25…30 градусов, местами по северу будет плюс 15…20.

В центральных и южных районах будет дуть южный и юго-восточный ветер со скоростью 6-11 метров в секунду. На севере будет дуть северный и северо-восточный ветер со скоростью 5-10 метров в секунду, при грозе с усилением до 14 метров в секунду.

В Благовещенске в этот день ожидается небольшая облачность, без осадков. Будет дуть южный и юго-восточный ветер со скоростью 6-11 метров в секунду. Температура составит плюс 28…30 градусов, сообщает Амурский гидрометцентр.

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