На аэропортовской трассе в Благовещенске и на мосту через Зею ввели ограничение скорости и досмотр авто

На трассах Благовещенск – Свободный (Новотроицкое шоссе), Благовещенск – Бибиково (направление в аэропорт), а также на мосту через реку Зея (пост ГИБДД) установлены дезбарьеры. Движение через них осуществляется со значительным снижением скорости движения и досмотром транспортных средств.

Такая мера введена в связи с действием ветеринарного карантина на территории Амурской области. Областной минтранс просит обратить внимание авиапассажиров, вылетающих из аэропорта Благовещенска, на введенные меры и рекомендует спланировать заблаговременно выезд в аэропорт.

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Екатерина PL