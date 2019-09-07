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7сентября
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сегодня, 09:53 4

На аэропортовской трассе в Благовещенске и на мосту через Зею ввели ограничение скорости и досмотр авто

На трассах Благовещенск – Свободный (Новотроицкое шоссе), Благовещенск – Бибиково (направление в аэропорт), а также на мосту через реку Зея (пост ГИБДД) установлены дезбарьеры. Движение через них осуществляется со значительным снижением скорости движения и досмотром транспортных средств.

Такая мера введена в связи с действием ветеринарного карантина на территории Амурской области. Областной минтранс просит обратить внимание авиапассажиров, вылетающих из аэропорта Благовещенска, на введенные меры и рекомендует спланировать заблаговременно выезд в аэропорт.

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#транспорт #чума свиней

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Комментарии
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  • Агамемнон

    Агамемнон
    1 час назад

    Ждем жесткие пробки

  • дед

    дед
    43 минуты назад

    Агамемнон

    Ждем жесткие пробки



    в 6.00 проехал в огород и сейчас вернулся.......ничего не заметил )))))

  • Gangstarr

    Gangstarr
    33 минуты назад

    Да... Мало того что Волково закрыли и приходится ездить через Ивановку, так ещё теперь и это.

    Досмотр то хоть с понятыми проводят?

  • КП

    КП
    7 минут назад

    А если кто-то что-то хрюкнет, то сразу к стенке.

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