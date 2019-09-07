Губернатор Орлов: «Выплаты за паводок, набережная, "Золотая миля" – везде получили поддержку президента»
В пятницу, 6 сентября, Владимир Путин работал в Амурской области. Как сообщалось ранее, глава государства побывал на космодроме Восточный, также в рамках поездки в регион президент обсудил с губернатором Василием Орловым два важных вопроса. Оба они касались чрезвычайной ситуации в Приамурье в связи с паводком летом этого года.
Первый вопрос – это необходимость выплаты жителям пострадавших поселков средств на ремонт жилья или на переселение, если их дома признаны непригодным для проживания. «Президент поддержал нас. Сейчас будем готовить документы и соответственно будем производить такие выплаты», – прокомментировал губернатор Приамурья Василий Орлов.
Второй вопрос также касался темы ЧС – это поддержка завершения строительства в рамках берегоукрепления в Благовещенске. «Кроме того удалось обсудить проект «Золотая миля», строительство его центральной части – это реконструкция площади Ленина в областном центре со строительством проекта «Трибуна-холл» и созданием нового городского общественного пространства. Этот проект также нашел поддержку президента», – сказал Василий Орлов.
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