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7сентября
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Гороскоп 7 сентября: Скорпионы – держите язык за зубами, Раки – будьте внимательны

Гороскоп 7 сентября: Скорпионы – держите язык за зубами, Раки – будьте внимательны

Восход Солнца: 05:52
Заход Солнца: 19:03
Солнце в Деве.

Овен. Хорошая суббота. Новые идеи могут оказаться интересными, активные действия принесут желаемый результат. Не бойтесь в связи с этим менять свои прежние деловые планы, даже если те, кто вас окружает, не всегда понимают и поддерживают вас.

Телец. Противоречивый день, связанный с внутренним дискомфортом, нестабильностью в личных отношениях. Неуемная щедрость и душевная широта могут поставить мужчин-Тельцов в двусмысленное положение. Женщинам-Тельцом грозит повышенное внимание со стороны противоположного пола.

Близнецы. Существует вероятность заметного улучшения вашего финансового положения. Для достижения цели используйте все возможные варианты, а также собственные изобретения. Однако не следует рисковать: чрезмерная экстравагантность и эгоизм могут сыграть с вами злую шутку. В общении с окружающими проявляйте такт и внимание.

Рак. Будьте сегодня внимательны. Следует также воздержаться от поездок, от потребления мясной пищи и спиртных напитков – возможно отравление или расстройство здоровья. К вечеру негативные тенденции дня пойдут на убыль, и вы почувствуете себя лучше. В кругу друзей или домашних вам будет комфортно и хорошо.

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Лев. Стоит проявить сдержанность. День несет как положительные, так и отрицательные тенденции. Не идите напролом, и Вам представится возможность довести до конца задуманное дело. Не конфликтуйте с окружающими, не экспериментируйте, не отвлекайтесь на мелочи. Личная жизнь потребует от вас осторожности и внимания. Не исключена ссора с кем-то из близких. Но после небольшого стресса все станет на свои места и в семье вновь воцарится мир и спокойствие.

Дева. Сегодня вполне возможны серьезные перемены в личной жизни: или вы станете жертвой происков соперника, или попадете в зависимость от настроения второй половины. Вечер проведите в приятной компании.

Весы. Опасный день. Велика вероятность конфликтных ситуаций, неудовлетворение, заболеваний и травм. Возможен душевный дискомфорт. Не принимайте важных решений. Не торопитесь менять работу, род деятельности, партнеров. Не перенапрягайтесь физически и умственно. Рекомендуется уединение и отдых.

Скорпион. Мелкие неприятности могут испортить вам настроение. Постарайтесь умерить мнительность, и все уладится. Сегодня усиливаются дар предвидения и интуиция, но необходимы сдержанность и такт в общении. Помните: всего одно неосторожное слово может стать причиной многих неприятностей.

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Стрелец. Сегодня звезды рекомендуют вам быть поближе к земле. День провокаций и испытаний, молитвы и искушения. Постарайтесь отстраниться от внешней суеты и житейских мелочей. Это позволит многое оценить и обдумать.

Козерог. День несет двойственную характеристику. Вероятны поездки, новые знакомства или встречи со старыми друзьями. Однако все это потребует значительных денежных средств. Так что измерьте свои возможности заранее. Воздержитесь от активности в деловой сфере. Займитесь лучше планированием новых дел.

Водолей. День, благоприятный для объединений людей, проведения конкурсов и соревнований. Руководствуясь идеей добра и справедливости, Водолеи могут объединить вокруг себя единомышленников. Однако существует опасность того, что они будут искренне заблуждаться и вести за собой таких же сентиментальных людей.

Рыбы. Жизненный потенциал по-прежнему находится на высоте, однако звезды не исключают появления на вашем пути небольших трудностей, особенно если ваши замыслы или намеченные дела относятся к разряду рискованных. Не исключено, что деловые партнеры попытаются вас запутать или обмануть.

Астролог: Вальдемар Небоходцев

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