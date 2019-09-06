Уголовное дело по факту жестокого обращения с ребенком в Ивановке передали следователям
В следственные органы Следственного комитета Российской Федерации по Амурской области из полиции передано уголовное дело, возбужденное в отношении жительницы села Ивановка. Ее подозревают в совершении преступления по статье 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего). Соответствующее ходатайство о передаче удовлетворено прокурором.
Согласно материалам уголовного дела, 24 августа 2019 года жительница села Ивановка, находясь в состоянии алкогольного опьянения по месту своего жительства, жестоко обращалась со своей годовалой дочерью, причиняя ей физическую боль и страдания, тем самым ненадлежащим образом исполняла свои обязанности по воспитанию ребенка.
По инициативе органов опеки девочка и ее 5-летний брат изъяты из семьи. В настоящее время следственным отделом по Ивановскому району проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.
Расследование данного уголовного дела находится на особом контроле руководства следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Амурской области, сообщает амурское следственное управление.
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