Чума свиней пришла в Приамурье из Китая
В Приамурье пришли первые результаты секвенирования вируса африканской чумы свиней. При исследовании проб от больных животных из хозяйства Усть-Ивановки, которая стала первым в регионе очагом АЧС, был выделен вирус на 99 % совпадающий со штаммами вируса АЧС, выделенными в Китае. При этом аналогичные штаммы встречаются также на территориях Бельгии, Украины и России.
Исследования проводились в Федеральном исследовательском центре вирусологии и микробиологии Владимирской области методом нуклеотидного секвенирования, который является достаточно точным. В ближайшие дни ждем результатов по остальным амурским очагам АЧС.
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