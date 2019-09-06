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6сентября
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сегодня, 20:17 2

Чума свиней пришла в Приамурье из Китая

Чума свиней пришла в Приамурье из Китая
Фото: agronews.com

В Приамурье пришли первые результаты секвенирования вируса африканской чумы свиней. При исследовании проб от больных животных из хозяйства Усть-Ивановки, которая стала первым в регионе очагом АЧС, был выделен вирус на 99 % совпадающий со штаммами вируса АЧС, выделенными в Китае. При этом аналогичные штаммы встречаются также на территориях Бельгии, Украины и России.

Исследования проводились в Федеральном исследовательском центре вирусологии и микробиологии Владимирской области методом нуклеотидного секвенирования, который является достаточно точным. В ближайшие дни ждем результатов по остальным амурским очагам АЧС.

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#животные #чума свиней

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Комментарии
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  • Динлин

    Динлин
    11 минут назад

    Зея в обратку потекла

  • full

    full
    10 минут назад

    Ну слава богу, а то думал, что отмазывать соседей будут даже, невзирая на здравый смысл.

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