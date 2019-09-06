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6сентября
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Атака клопов: жители Уруши удивляются полчищам насекомых

Атака клопов: жители Уруши удивляются полчищам насекомых
Фото: скриншот видео

В поселке Уруша Сковородинского района местные жители столкнулись с атакой клопов. Насекомые, которые обитают в природе, по неизвестной для людей причине внезапно ринулись в дома и квартиры.

«Ужас какой-то! Напали они на нас примерно неделю назад. Мы живем в частном секторе, тут их тьма! А жители коммунальных домов говорят, что они лезут в вентиляцию, и сквозь евроокна! Их так много, я столько за всю жизнь не видела!» – рассказала жительница Уруши Виктория Грякова.

По словам девушки, десятки и сотни насекомых не просто ползают по стенам снаружи, но и пробираются в помещение. Таким непрошеным гостям в Уруше не рады.

«У меня ребенок 8- месячный, ползает уже, теперь и на пол не пустишь. Пылесосим их по 20 раз за день, вроде исчезнут, а утром встаем – все окна, весь пол и шторы ими усыпаны», – поделилась девушка.

Виктория рассказала, что насекомые атаковали не весь поселок, а отдельные дома. По словам девушки, ее родители, прожившие в Уруше полвека, такого нашествия не припомнят. Чтобы побороть клопов, жители травят их уксусом и дихлофосом.

Основная неприятность от насекомых, говорит девушка, то что они неприятно пахнут. По сведениям из Большой российской энциклопедии, у большинства клопов имеются пахучие железы. Выделения этих желез имеют характерный неприятный для человека запах, предполагается, что он отпугивает врагов, и, возможно, выполняет роль феромонов. Однако феромоны жителям Уруши пришлись не по вкусу. «Эта вонь, этот запах – кошмар какой- то, уже голова болит», – рассказала Виктория.

Судя по фотографиям, присланным в редакцию, амурчанам докучает определенный вид клопов – килевик лиственный, или килевик краснозадый. Это вид полужесткокрылых насекомых из семейства древесных щитников. Корреспондент Амур.инфо обратился за комментарием к специалистам. "У насекомых колебания численности бывают часто, и бояться не стоит. В дома они летят на зимовку, также их может привлекать свет, - пояснила корреспонденту Амур.инфо заведующая кафедрой биологии БГПУ, профессор Елена Маликова. - Это древесный щитник Acanthosoma denticaudum. Видимо, для них был благоприятный год, мой студент в Благовещенском районе тоже их много собрал.Для человека не опасны. Просто нужно переждать", -заключила Елена Маликова.

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#природа

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Комментарии
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  • vertex

    vertex
    36 минут назад

    Вот это действительно экономический прорыв за 19 лет с инвестициями))) и целым министерство развития ДВ и Арктики.

    https://primamedia.ru/news/825627/

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