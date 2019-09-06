В стране появится интерактивная карта уровней загрязнения воды и воздуха

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Информация о чистоте воздуха и воды скоро станет доступней. В ближайшее время в стране собираются запустить доступную любому человеку интерактивную карту, которая будет отображать информацию о загрязненности воздуха в формате «светофора».

Эти и другие вопросы обсудили 5 сентября, на организованной Минприроды РФ панельной дискуссии «Экология Дальнего Востока и стран АТР: долгосрочные перспективы сотрудничества» в рамках деловой программы V Восточного экономического форума.

На встрече, в частности, обсудили федеральные проекты «Чистый воздух» и «Чистая вода».

«Люди должны иметь доступ к информации об этих вопросах, к информации о реальной динамике, которая будет иметь место до 2024 года», – заявил глава Минприроды.

Зам руководителя Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) Рамиль Низамов сообщил, что в ближайшее время запустится интерактивная карта на которой будет сведена информация от мониторинговых станций и онлайн-датчиков с предприятий, а также данные от Росприроднадзора и Роспотребнадзора. На ней будут указаны «зеленый», «жёлтый» или «красный» уровни загрязнения.

Глава ведомства подчеркнул, что в 12 городах России с самым загрязненным воздухом нацпроект «Экология» обеспечит снижение валовых выбросов на 22%. Сделано это будет благодаря совершенствованию технологий на предприятиях, переходу на газомоторное топливо, электротранспорт, строительству новых объездных дорог, экологизации теплоэнергетики.

Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) Анна Попова рассказала, что ее ведомство планирует информировать граждан о том, как защитить свое здоровье, если в регионе отмечается «красный сигнал светофора» по загрязнению воздуха.

Подобную интерактивную карту, но уже по проекту «Чистая вода», анонсировал и Максим Егоров, заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, сообщается на сайте Минприроды РФ.