Девушка обнаружила у себя опухоль благодаря запаху горелого тоста

Англичанка Ясмин Клэпп рассказала, как странные симптомы, например, запах подгоревшего тоста, помогли диагностировать ей опухоль головного мозга четвёртой стадии. Сейчас девушка проходит восстановление после операции.

«Помню, как всё началось. В 2016-м на работе коллега просто сказала мне, что я смотрю в никуда и что-то бормочу. Затем вдруг я почувствовала запах гари. Потом – дежавю, будто голоса людей вокруг я уже слышала», – рассказала девушка.

После того случая Ясмин пришлось долго приходить в себя. Она чувствовала себя уставшей и не могла разговаривать.

«В сентябре 2017-го я делала тост с сыром, и это снова повторилось. И запах, и дежавю. Из-за этого мои тосты тоже сгорели, поэтому меня окружали и настоящие, и воображаемые запахи», – продолжила Ясмин.

После этого случая Ясмин решила сходить в больницу. Доктора проверили ее на эпилепсию, но отклонений не обнаружили. Ясмин записали на МРТ на февраль 2018 года, но её состояние ухудшалось, поэтому томографию ей пришлось делать уже в октябре 2017-го в экстренном порядке.

Сканирование показало, что у девушки опухоль мозга.

«Сначала они даже не были уверены, понадобится ли мне операция, но потом мне позвонили и сказали, что на снимке обнаружили две маленькие точки», – цитирует девушку Life.

Изучив снимки, врачи решили оперировать девушку.

Уже через два дня после операции девушку выписали из больницы. 98 процентов злокачественных образований в мозге были удалены. Биопсия показала – опухоль была четвёртой степени. Затем ей пришлось пройти лучевую и химиотерапию. Совсем скоро Ясмин смогла сможет жить полноценной жизнью.