Амурчанин за несколько месяцев наворовал на работе почти килограмм золота

Жителя Зеи обвиняют в хищении неочищенного золота в особо крупном размере. По версии следствия, это произошло, когда он работал на золотодобывающем предприятии в районе поселка Бомнак Зейского района.

Очищая добываемый золотосодержащий концентрат от пород, амурчанин ежедневно с июля по октябрь 2018 года похищал в помещении золотоприемной кассы небольшую часть драгоценного металла. Золото он выносил за пределы охраняемой территории и прятал в тайнике в лесу.

Обвиняемому удалось похитить чуть больше 990 граммов неочищенного золота, в котором содержалось 796,99 грамма химически чистого золота. Его оценили в 2 046 399 рублей.

Амурская прокуратура направила уголовное дело в Зейский районный суд, сообщается на сайте надзорного ведомства. Амурчанин может лишиться свободы на 10 лет со штрафом в 1 миллион рублей.