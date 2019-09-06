Кокорин и Мамаев выпущены на свободу по УДО

Александр Кокорин, его брат Кирилл и Павел Мамаев решением суда отпущены на свободу по условно-досрочному освобождению. Накануне стало известно, что колония, где они отбывали наказание, не возражала об УДО.

6 сентября состоялось выездное заседание в исправительной колонии номер четыре, на котором были рассмотрены ходатайства об УДО троих фигурантов дела о двух драках в центре Москвы. Они произошли в октябре 2018 года. По его итогам суд принял решение об их досрочном освобождении, сообщает Vesti.ru.

«Решение суда хорошее. Рассматривали довольно скрупулезно и досконально. Все процессы шли с напряжением. Прокуратура достаточно долго рассматривала все обстоятельства, но, к счастью, все ходатайства об УДО удовлетворены. Решение вступит в течение десяти суток — это по закону», – заявил Падалко, сообщил адвокат.

Решение суда вступит в силу через 10 дней.

Братья Кокорины были приговорены к одному году и шести месяцам исправительной колонии общего режима, в то время как Мамаев и еще один фигурант данного дела – детский тренер Александр Протасовицкий, получили один год и пять месяцев также исправительной колонии общего режима. Ранее адвокаты футболистов уже подавали документы на УДО, но суд не удовлетворил апелляционную жалобу.