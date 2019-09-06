В России официально утвердили правила оформления ДТП со смартфона

С 1 ноября в стране заработает мобильное приложение, с помощью которого можно будет оформлять мелкие аварии без вызова ГАИ. Или же сделать это можно будет с помощью установленного в машине «технического устройства», которое фиксирует удары, ускорения и замедления, направляя данные страховщику через систему ЭРА-ГЛОНАСС.

Соответствующее постановление содержащее «правила предоставления страховщику» информации о ДТП и требования к «техническим устройствам», которые эти данные передают, опубликовало правительство.

Само приложение под названием «Помощник ОСАГО» готовит к выпуску Российский союз автостраховщиков (РСА), оно будет доступно с 1 ноября.

Согласно постановлению №1108 приборы должны соответствовать ГОСТу 57484 2017 года, в частности, иметь встроенный GSM-модем, антенну, акселерометр для замера ускорений и замедлений в трех плоскостях (измеряет силу и направление удара при ДТП), аккумулятор, а также две кнопки — «Европротокол» (для мелких аварий) и «Экстренный вызов» (для серьезных ДТП с ранеными). Допускается вариант, когда обе функции совмещены в одной кнопке.

Водителю необходимо в течение 10 минут после происшедшей мелкой аварии нажать кнопку, после чего система ЭРА-ГЛОНАСС передаст сведения страховщикам.

Если же водитель намерен использовать приложение, ему дадут час на сбор и передачу информации. Страховщикам в этом случае передается вся информация с портала госуслуг (ФИО, паспортные данные и так далее), а также дата, время, координаты, фотографии ДТП.

Приборы от отечественных компаний для фиксации аварии уже существуют, но еще не прошли «процедуру подтверждения соответствия». Об этом «Коммерсанту» рассказал главный конструктор АО ГЛОНАСС Михаил Кораблев.

«Теперь значительно упростится процедура оформления мелких ДТП. Ведь теперь узаконены технические средства фиксации мелких ДТП. Разработчики очень ждали этого постановления», – говорит Кораблев.

По его словам, теперь нужно внести изменения в техрегламент о безопасности транспортных средств, чтобы устройства, соответствующие новому ГОСТу, ставили на машины с конвейера. Сейчас на новых авто уже устанавливают устройства, позволяющие вызвать помощь при ДТП – 4,2 миллиона машин в России оснащены такими приборами, но параметры, необходимые для оформления мелких аварий по европротоколу, они не фиксируют.

«Автомобилисты не готовы платить за устройство, которое когда-нибудь, возможно, понадобится им для упрощенного оформления аварии. Тем более что оформление ДТП с помощью "технического устройства" – это опция, а не обязанность. По этой причине нет рынка для сбыта таких приборов, а, значит, и производителям "железа" он не интересен. По этой же причине автопроизводители не готовы инвестировать в установку этих приборов в новые машины. О потенциале рынка можно будет говорить только после того, как закон об ОСАГО разрешит страховщикам давать скидку за аккуратное вождение, которое будет определяться с помощью телематических устройств», – говорит гендиректор UBI Technologies (международные решения по страховой телематике) Игорь Хереш.