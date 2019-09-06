Амурчане-подтопленцы получили из федерального бюджета более 246 миллионов рублей

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Пострадавшим от паводка жителям Амурской области из федерального бюджета было выплачено более 246 миллионов рублей, информируют 6 сентября власти региона. При этом подтопленцы имеют право получить два вида выплат из федерального бюджета: финансовая помощь за утрату имущества и единовременная материальная помощь.

«На данный момент для выплат первого вида помощи поступили и выплачены гражданам 130,2 миллиона рублей. Из них 53,6 миллиона составили выплаты по 50 тысяч рублей, 76,6 миллиона рублей – по 100 тысяч рублей на человека, – рассказал первый заместитель министра лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области Алексей Севостьянов. – Общая потребность финансовых средств на оказание помощи пострадавшим гражданам за утрату имущества первой необходимости – 157, 45 миллионов рублей. Из них 60,05 миллиона рублей – по 50 тысяч рублей на человека, 97,4 миллиона рублей – по 100 тысяч рублей на человека».

Как пишет пресс-служба правительства региона, также из федерального бюджета пострадавшие от паводка жители получают по 10 тысяч рублей единовременной материальной помощи. Уже получено и выплачено 116,07 миллиона рублей. Общая потребность по этому виду выплаты – 138,08 миллиона рублей.

Кроме того, из регионального бюджета оказана адресная социальная помощь на общую сумму 15,82 миллиона рублей. Из них 13,54 миллиона рублей выплачено 1 354 гражданам по 10 тысяч, 2,28 миллиона рублей – 76 гражданам по 30 тысяч рублей.

Из резервного фонда правительства Амурской области перечислено в муниципалитеты 61,23 миллиона рублей. Пострадавшим выплачено 53,66 миллиона рублей. Из них 25,23 миллиона рублей – за подтопленные домовладения, 4,98 миллиона – за несовершеннолетних, проживающих в подтопленных домовладениях, 23,45 миллиона – за утрату (гибель) урожая на огородах.