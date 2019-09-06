Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
6сентября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 17:00 0

Во всем Благовещенске на несколько дней отключат горячую воду

Во всем Благовещенске на несколько дней отключат горячую воду
Фото: pixabay.com

С 9 по 13 сентября на всей территории областного центра отключат горячую воду. Энергетики проведут осенние гидравлические испытания, будут проверять магистральные тепловые сети Благовещенской ТЭЦ.

После этого специалисты приступят к замене аварийного участка тепломагистрали Северного района. Работы на участке продлятся до 25 сентября.

Как сообщало Амур.инфо, испытания были перенесены: ранее по графику их должны были провести со 2 по 9 сентября.

Просмотров всего: 556

#ЖКХ

распечатать


Общество 7

Амурчан будут опережающими темпами переселять из аварийного жилья
Общество 3

Мой сын может ослепнуть: жительница села Марково боится за здоровье ребенка из-за холода в квартире
Общество

Амурчан приглашают присоединиться к Всемирному дню чистоты
Происшествия 4

Потоп в квартире испортил благовещенцу День знаний (видео)
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь