Во всем Благовещенске на несколько дней отключат горячую воду

С 9 по 13 сентября на всей территории областного центра отключат горячую воду. Энергетики проведут осенние гидравлические испытания, будут проверять магистральные тепловые сети Благовещенской ТЭЦ.

После этого специалисты приступят к замене аварийного участка тепломагистрали Северного района. Работы на участке продлятся до 25 сентября.

Как сообщало Амур.инфо, испытания были перенесены: ранее по графику их должны были провести со 2 по 9 сентября.