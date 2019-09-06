В стране грядет реформа по бесплатному обеспечению всех жизненно важными лекарствами

Федеральный минздрав приступил к подготовке реформы системы лекарственного обеспечения россиян, цель которой предоставить бесплатно всем жизненно важные лекарства. Пилотным проектом может стать предоставление бесплатных лекарств детям.

В конце августа в Министерстве здравоохранения прошло рабочее совещания по «модернизации системы лекарственного обеспечения». В нем приняли участие представители фармацевтического рынка и профильных ассоциаций. Копия протокола совещания есть в распоряжении у РБК, его подлинность подтвердили в Минздраве.

На совещании обсуждалась возможность обеспечивать жизненно необходимыми и важнейшими лекарствами (ЖНВЛП) всех пациентов как при лечении в стационаре, так и на дому.

Сейчас бесплатные лекарства получают около 19 % россиян, а также пациенты больниц. Обеспечение бесплатными лекарствами всех российских граждан должно обойтись государству в 500 миллиардов рублей сообщала директора департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения медицинских изделий Елена Максимкина в 2017 году.

«По подсчетам, с которыми ознакомилась лига, рынок может вырасти где-то до 700 миллирадов рублей, но в перспективе эта сумма станет меньше, потому что государство начнет меньше денег тратить на лечение запущенных заболеваний. Кроме того, сработает правило крупного опта. Так, когда в 2002 году государство стало покупать препараты от ВИЧ, они подешевели в пять раз», – пояснил президент Лиги защитников пациентов Александр Саверский.

В перечень ЖНВЛП входят самые необходимые препараты. Они как продаются в аптеках, так и закупаются государством и распределяются по больницам или льготным пациентам. Среди этой категории лекарств такие популярные препараты, как ацетилсалициловая кислота («Аспирин»), ибупрофен («Долгит», «Нурофен», «Миг 400»), парацетамол, а также дорогие лекарства для лечения редких генетических и онкологических заболеваний. Цены на них устанавливает государство: производители не могут сами формировать свою ценовую политику.

Собеседники РБК, которые участвовали в совещании в Минздраве, также указали, что там обсуждался вопрос создания реестра пациентов, которым показаны льготные лекарства по нынешнему законодательству. Сейчас в России единого регистра льготников нет.

По итогам августовского совещания в Минздраве, как следует из протокола, ведомство предложило участникам рынка представить возможные модели всеобщего лекарственного обеспечения. Кроме того, участникам встречи было предложено решить, в каких регионах можно было бы опробовать различные модели лекарственного обеспечения, и привлечь представителей этих регионов к диалогу.

Следующее заседание по обсуждению реформы пройдет с участием представителей регионов, Фонда обязательного медицинского страхования и Российской академии наук. Свои предложения Минздраву уже направили Центр развития здравоохранения московской школы управления «Сколково» и ассоциация инновационных фармацевтических производителей «Инфарма».

В «Инфарме» указывают, что внедрение полного лекарственного обеспечения для отдельных заболеваний, включая сердечно-сосудистые (любые и на любых стадиях), респираторные и костно-мышечные, позволит в 2,5 раза увеличить число пациентов, которые получают лекарства без госпитализации. Сейчас распространена госпитализация пациентов на ранних стадиях этих заболеваний именно с целью получения ими бесплатных лекарств.

Через десять лет это приведет к спасению 1,5 миллиона человек, которые при своевременном лечении не погибнут от этих болезней.

«В экономических терминах спасенные жизни и сохраненная работоспособность в следующие десять лет оценивается в дополнительные 0,8% ВВП в год, или 2,9 триллиона рублей суммарно за десять лет», – указали в ассоциации, сославшись на анализ A.T. Kearney.