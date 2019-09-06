Амурская прокуратура показала на ВЭФ ролик о результатах работы с бизнесменами (видео)

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Амурская прокуратура рассказала о мерах, которые надзорный орган предпринимает в защиту прав бизнесменов. Соответствующий видеоролик продемонстрировали на ВЭФ на открытии интерактивной площадки генпрокуратуры страны.

«На 40 позиций вверх всего за 3 года. В национальном рейтинге инвестиционного климата в субъектах РФ Амурская область поднялась с 78 места на 37. Улучшились показатели сразу по нескольким критериям. Один из решающих факторов – снижение избыточного административного давления на бизнес. Над этим амурская прокуратура работает совместно с органами власти», – говорится в ролике.

Амурская прокуратура приводит статистику: на 2019 год предотвращено проведение более 1 тысячи безосновательных проверок. За последние 5 лет количество проверок сократилось вдвое: с 13 000 до 6 000. Число планов уменьшилось втрое.

«Административные барьеры, случаи давления и безосновательных проверок – препятствия, возникающие на пути развития бизнеса – рассматриваются на регулярных заседаниях общественного совета по защите прав субъектов предпринимательства и межведомственных рабочих группах. Для обсуждения это проблемы в октябре прошлого года прокуратура области организовала и провела открытый форум. Участие в нем приняли все заинтересованные стороны: от представителей исполнительной власти до начинающих бизнесменов», – сообщается в видео.

С апреля 2017 года в соответствии с распоряжением генпрокурора России в регионе ежемесячно проводится всероссийский день приема предпринимателей. По информации надзорного органа, в результате всех мероприятий число заявлений на нарушение законодательства о защите прав предпринимателей снизилось более чем в 2 раза. С начала текущего года поступило 19 обращений.

«Прокуратура работает в тесной связке с региональным отделением общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства Опора России. Заключено соглашение о взаимодействии. (…)», – утверждает голос за кадром.

В ролике говорится и о борьбе с коррупцией. Отмечается, что эффективность работы подтверждает статистика: в 2019 году из плана проверок по инициативе прокуратуры были исключены более 40 процентов контрольных мероприятий. Это самый высокий показатель за последние 3 года.

«Благодаря работе сотрудников надзорного ведомства чаще стали выявлять нарушения прав в предпринимательской среде. По результатам прокурорских проверок с начала этого года зафиксировано больше 1 200 случаев. За весь 2017 год было пресечено меньше – 1 083», –уточняет амурская прокуратура.

Предприниматели могут с возникающими в правоприменительной практике вопросами в различных сферах правоотношений и за защитой нарушенных прав и законных интересов обращаться в органы прокуратуры области, в том числе во Всероссийский День приема предпринимателей, который проводится органами прокуратуры области в первый вторник каждого месяца.