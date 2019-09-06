В Благовещенске неизвестная женщина собирает деньги для давно вылеченного ребенка

В центре Благовещенска, у крупного супермаркета в районе Зейской – Кузнечной уже несколько дней стоит женщина, собирающая деньги. Она показывает фотографию и документы девочки, которую называет своей внучкой. По словам женщины, ей требуется сложная и дорогостоящая операция. Как выяснил корреспондент ИА «Амур.инфо», в действиях женщины есть признаки мошенничества.

Женщина представилась корреспонденту Амур.инфо Светланой и сказала, что собирает деньги на лечение внучки. Якобы девочка и ее мама живут на Украине, но готовятся переехать в Россию. По словам Светланы, ребенку требуется срочная операция на сердце по замене клапана стоимостью 800 тысяч рублей.

Благовещенцы, которые приезжали за покупками в магазин, довольно активно жертвовали деньги на лечение девочки. И лишь некоторые интересовались документами, которые Светлана держала в руках. Кроме фотографии малышки, у женщины на руках ксерокопия свидетельства о рождении ребенка и выписка из Киевской клиники детской кардиологии и кардиохирургии. В документах указано, что девочка родилась в 2015 году на Украине, в поселке Николаевской области. В выписке на то же имя, датированной также 2015 годом, указано, что у ребенка есть кардиопатологии, и ей необходимо лечение.

Корреспондент Амур.инфо решил выяснить, действительно ли ребенку нужна помощь. Редакция дозвонилась главе украинского поселка Александровка, где родился ребенок. Николай Бензарь сообщил, что семья с такой фамилией действительно проживает в поселке, и помог связаться с мамой девочки.

«Эта женщина мошенница! – сообщила корреспонденту Ольга Белая. – Это документы действительно моей дочери, а вот фотография не ее». Мама ребенка пояснила, что ее дочке действительно проводили лечение в 2016 году, но сейчас медицинское вмешательство, к счастью, не требуется. К тому же, пояснила Ольга, бабушки ее дочки уже нет в живых, и кто собирает деньги якобы маленькой девочке с Украины, ей непонятно.

В полиции Благовещенска приняли обращение корреспондента ИА «Амур.инфо» и сообщили, что проведут проверку по этому факту. Сотрудники выехали на место.