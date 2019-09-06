Туристическая тропа выходного дня появится в Центре охраны природы «Зейский»

Туристическую тропу выходного дня создадут в центре охраны природы «Зейский». На днях охотоведы Дирекции протестировали и утвердили будущий маршрут. Предполагается, что неспешная прогулка по новой тропе займет у отдыхающих около 40 минут. Протяженность маршрута — чуть менее двух километров.

«Маршрут несложный, но очень живописный. Он включает два перехода через ключ, где предстоит построить мостики и большую площадку для отдыха с шашлыком и костром. По пути встречается большое количество краснокнижных растений, рядом с которыми мы установим указатели, а один из участков пути проходит через густые заросли лимонника», — рассказал замначальника Дирекции по охране и использованию объектов животного мира и ООПТ области Андрей Тарасов.

В центре охраны природы уже есть действующая экотропа, которые пользуется популярностью у туристов. Она идет через лес и выходит на смотровую площадку, откуда открывается вид на реку Зею и окрестности.