В Амурской области африканская чума свиней осложнила доставку гуманитарной помощи

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В Тамбовском районе более 60 нуждающихся семей получили благотворительную помощь в рамках акции «Социальный автобус». Жителям Лермонтовки, Николаевки, Куропатино и Раздольного привезли вещи, верхнюю одежду, обувь, игрушки, постельное белье.

Транспорт для этого выделила администрации Тамбовского района по просьбе настоятеля прихода храма в честь преподобного Сергия Радонежского. Именно этот приход и организовал благотворительную акцию.

Доставку усложнили карантинные мероприятия, проводимые в Приамурье в связи со вспышкой африканской чумы свиней, из-за которых главные транспортные развязки оказались ограниченными для проезда. Но в течение сентября «Социальный автобус» планирует посетить и другие села Тамбовского района, сообщает пресс-служба Благовещенской епархии.