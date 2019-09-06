Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
6сентября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 15:55 0

«Кто эту мразь ничтожную раскручивает?»: Соловьев жестко высказался о Дуде

«Кто эту мразь ничтожную раскручивает?»: Соловьев жестко высказался о Дуде
Фото: https://www.instagram.com/vrsoloviev/

Телеведущий Владимир Соловьев сильно раскритиковал журналиста Юрия Дудя за документальный фильм о теракте в бесланской школе, который произошел в 2004 году. Соловьев считает, что Дудь обвинил в произошедшем руководство страны, при этом не имея ни малейшего понятия, что на самом деле произошло.

«Лучше бы он рекламировал Head&Shoulders. В этой башке кроме химических элементов Procter&Gamble ничего другого не обнаружено», –заявил Соловьев и назвал журналиста бездарным.

Также телеведущий задался вопросом о том, кто пиарит Дудя и за чей счет это происходит

«Там же ноль сопереживания. Кто эту мразь ничтожную раскручивает? Кто это всё накручивает?» – приводит слова телеведущего «Федеральное агентство новостей».

2 сентября на YouTube-канале Дудя вышел фильм «Беслан. Помни». За три дня картину посмотрели более 10 миллионов человек.

Трагедия, которая затрагивается в выпуске, произошла 1 сентября 2004 года. Террористы ворвались в школу Беслана во время линейки. Группа боевиков 3 дня удерживала в школе более 1,2 тысячи человек. Жертвами теракта стали 334 человека, в том числе 186 детей. Ответственность за атаку взял на себя один из лидеров чеченских боевиков Шамиль Басаев.

Просмотров всего: 58

#животные #шоу-бизнес

распечатать


В России и мире

Ивлеева вышла замуж за Элджея
Общество

«Ориша – мое чудо»: собака-поводырь из Свободного вошла в десятку лучших страны
Общество 10

Они впивались в мясо и в кишки: в Зее выловили рыбу с паразитами (видео)
В России и мире

Стали известны подробности свадьбы Собчак и Богомолова
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь