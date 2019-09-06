«Кто эту мразь ничтожную раскручивает?»: Соловьев жестко высказался о Дуде

Телеведущий Владимир Соловьев сильно раскритиковал журналиста Юрия Дудя за документальный фильм о теракте в бесланской школе, который произошел в 2004 году. Соловьев считает, что Дудь обвинил в произошедшем руководство страны, при этом не имея ни малейшего понятия, что на самом деле произошло.

«Лучше бы он рекламировал Head&Shoulders. В этой башке кроме химических элементов Procter&Gamble ничего другого не обнаружено», –заявил Соловьев и назвал журналиста бездарным.

Также телеведущий задался вопросом о том, кто пиарит Дудя и за чей счет это происходит

«Там же ноль сопереживания. Кто эту мразь ничтожную раскручивает? Кто это всё накручивает?» – приводит слова телеведущего «Федеральное агентство новостей».

2 сентября на YouTube-канале Дудя вышел фильм «Беслан. Помни». За три дня картину посмотрели более 10 миллионов человек.

Трагедия, которая затрагивается в выпуске, произошла 1 сентября 2004 года. Террористы ворвались в школу Беслана во время линейки. Группа боевиков 3 дня удерживала в школе более 1,2 тысячи человек. Жертвами теракта стали 334 человека, в том числе 186 детей. Ответственность за атаку взял на себя один из лидеров чеченских боевиков Шамиль Басаев.