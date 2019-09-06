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6сентября
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сегодня, 15:27 0

Ивлеева вышла замуж за Элджея

Ивлеева вышла замуж за Элджея
Фото: instagram.com/nastyaivleeva/

Слухи о свадьбе телеведущей Насти Ивлеевой и певца Элджея ходили с июля 2019 года. 5 сентября девушка подтвердила обновленное семейное положение, выложив свежее фото в Инстаграме.

Звезда «Орла и решки» выложила в сеть фото любимого и подписала «муж».

На протяжении месяца пара не давала комментарий по этому поводу, но когда Настя сменила фамилию – все узнали правду. Теперь в паспорте Насти и в базах данных юрлиц вместо ИП Ивлеева в ЕГРЮЛ значится ИП Узенюк (настоящая фамилия Элджея – прим.ред).

Рэпер младше девушки на 3 года, но вместе пара смотрится гармонично, по мнению поклонников.

После публикации фото подписчики стали поздравлять молодую семью: «Дождались! Поздравляю», «Как же мы этого ждали, круто!», «Муж? Боже, не верю, божественно».

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#шоу-бизнес

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