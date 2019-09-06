Возле благовещенского детского сада засыпали яму, которая появилась из-за провала грунта

Фото: Администрация Благовещенска

В тот же день после публикации материала информагентством потенциально опасный участок огородили лентой, в течение нескольких часов дыру в земле засыпали. Благовещенка, которая сообщила о проблеме уточняла, что она обращалась в водоканал, в управляющую компанию, но за решение проблемы тогда никто так и не взялся.

В мэрии пояснили, что провал грунта находится на территории между многоквартирным домом и территорией детского сада, поэтому, возможно и возникли проблемы с поиском организации, которая должна была отремонтировать участок. О подобных случаях пресс-служба мэрии рекомендует оперативно сообщать в ЕДДС Благовещенска по номеру: 202-112.

«Там уже диспетчер разберется и передаст той службе, которая обязана будет проблему устранить. Специалисты при необходимости будут выезжать на место», – добавили в мэрии.