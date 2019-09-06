Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
6сентября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 15:25 1

Возле благовещенского детского сада засыпали яму, которая появилась из-за провала грунта

Возле благовещенского детского сада засыпали яму, которая появилась из-за провала грунта
Фото: Администрация Благовещенска

Яму, которая появилась в результате провала грунта возле входа в 1-ый корпус 15-го детского сада Благовещенска, залатали. Как писало Амур.инфо, проблема не решалась около 3 недель.

В тот же день после публикации материала информагентством потенциально опасный участок огородили лентой, в течение нескольких часов дыру в земле засыпали. Благовещенка, которая сообщила о проблеме уточняла, что она обращалась в водоканал, в управляющую компанию, но за решение проблемы тогда никто так и не взялся.

В мэрии пояснили, что провал грунта находится на территории между многоквартирным домом и территорией детского сада, поэтому, возможно и возникли проблемы с поиском организации, которая должна была отремонтировать участок. О подобных случаях пресс-служба мэрии рекомендует оперативно сообщать в ЕДДС Благовещенска по номеру: 202-112.

«Там уже диспетчер разберется и передаст той службе, которая обязана будет проблему устранить. Специалисты при необходимости будут выезжать на место», – добавили в мэрии.

Просмотров всего: 208

#дети #происшествия

распечатать


Общество

В Благовещенске неизвестная женщина собирает деньги для давно вылеченного ребенка

сегодня, 16:45
Происшествия 3

Безработная жительница Тынды обманула сотрудников «Почта банка», получив деньги

В России и мире

Врачи перепутали опухоль с запором и погубили ребенка
Происшествия

В Благовещенске осудили мужчину, который избил человека замком
Комментарии
Показать все (1) Обсудить на форуме
  • inoy

    inoy
    59 минут назад

    ну слава богу!

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь