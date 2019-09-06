В подтопленных районах амурчан прививают от гриппа в ускоренном темпе

В Зейском, Свободненском, Селемджинском и Мазановском районах сроки прививочной кампании сокращены на 2 недели. Если по всей области иммунизация идет до 1 октября, то в этих районах необходимо привить население до 15 сентября.

Работа уже идет усиленными темпами, в некоторых муниципалитетах к ней активно подключились местные власти. Сотрудники администрации Мазановского района сделали прививки от гриппа, сообщает минздрав области.

«Мы понимаем, как важно принять превентивные меры к тому, чтобы не допустить вспышек гриппа. Понятно, что эпидемиологическое благополучие во многом зависит от каждого. Люди должны понимать, что вакцинация крайне необходима! Поэтому и сотрудники администрации, и их семьи приняли самое деятельное участие в защите от гриппа – без лишних разговоров поставили прививки. Меня тоже укололи – совсем не больно, кстати», – отметила и. о. главы администрации Мазановского района Раиса Шафикова.

Мазановцы прививаются активно: план вакцинации выполнен на 43 %. На сегодня в Мазановском районе уже привито 3 365 человек. Всего подлежат вакцинации 7 785 жителей района.

«Безусловно, когда муниципальная власть оказывает такую поддержку, нам гораздо проще мотивировать население. Народ проявляет сознательность, идет на вакцинацию. Люди понимают, что лучше сейчас сделать все возможное, чтобы не заболеть гриппом и не стать причиной распространения вируса в своей семье, в коллективе», – говорит главный врач Мазановской больницы Виктор Рассказов.