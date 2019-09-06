«Ориша – мое чудо»: собака-поводырь из Свободного вошла в десятку лучших страны

Жительница города Свободный Елена Малякина вместе со своей собакой-поводырем лабрадором-ретривером Оришей в августе приняла участие во Всероссийском конкурсе «Мы с хозяином вдвоем». В итоге четвероногая любимица заняла четвертое место в номинации «За лучший костюм» и вошла в десятку лучших поводырей страны. С Еленой Малякиной связался корреспондент «Альфа ТВ».

35-летняя Елена Малякина – инвалид по зрению первой группы. Амурчанка ослепла десять лет назад из-за осложнений на фоне сахарного диабета. Собаку-поводыря девушка получила во Всероссийской школе проводников в Купавне Московской области. Для этого сама прошла двухнедельные курсы на базе школы, где получила основные навыки ветеринарной помощи, дрессировки животного. Ждать собаку Елене пришлось полтора года, кстати, пол и породу поводыря она выбрала сама.

В ноябре будет два года, как собака вместе с Еленой. Ориша живет в доме хозяйки и сопровождает её на каждом шагу. Присутствие собаки во многом упростило жизнь амурчанки, поводырь не только знает все маршруты, но и чувствует самочувствие хозяйки, когда у неё поднимается сахар в крови.

В августе Елена с Оришей приняли участие во Всероссийском конкурсе инвалидов по зрению и их собак-проводников «Мы с хозяином вдвоем» на базе Российской школы подготовки собак-проводников ВОС. Впервые за 15 лет существования конкурса там было представлено Приамурье. Поездку оплатило областное министерство социальной защиты населения. В результате из девяти номинаций Ориша заняла четвертое место «За лучший костюм» и вошла в десятку лучших собак-поводырей страны.

Всего в Амурской области проживают четыре собаки-поводыря, которые помогают своим хозяевам, потерявшим зрение. Это два лабрадора-ретривера и две немецких овчарки. Они проживают в Бурейском районе, городе Зея, Благовещенске и Свободном. Первой собакой Амурское региональное отделение Фонда социального страхования РФ обеспечило в 2017 году.