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Безработная жительница Тынды обманула сотрудников «Почта банка», получив деньги

Безработная жительница Тынды обманула сотрудников «Почта банка», получив деньги
Фото: Амур.инфо

Заместитель Тындинского городского прокурора утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 42-летней жительницы Тынды. Ее обвиняют в мошенничестве в сфере кредитования: амурчанка обманула сотрудников банка, получив деньги.

По версии следствия, в октябре 2018 года безработная жительница Тынды, желая приобрести в кредит дорогой телефон, обманула сотрудников ПАО «Почта банк». Женщина сообщила, что у нее имеются постоянное место работы и стабильный ежемесячный доход. В результате банк ей выдал кредит на сумму 73 тысячи рублей, который амурчанка платить не собиралась. Жительница Тынды не внесла ни одного платежа по кредиту.

5 сентября уголовное дело женщины направили мировому судье. Как сообщает прокуратура Амурской области, амурчанке грозят разные наказания: штраф, обязательные работы, исправительные работы, ограничение свободы, принудительные работы или арест.

Предварительное расследование по уголовному делу проведено отделом дознания МО МВД России «Тындинский».

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#происшествия #Тында #финансы

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    2 минуты назад

    А ЧЕМ В ОБМАНУЛА?

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