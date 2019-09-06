Делегация Приамурья подвела итоги работы на ВЭФ

Фото: Правительство Амурской области

Делегация Амурской области подвела итоги работы на Восточном экономическом форуме. Представители областного правительства провели множество встреч и переговоров, в том числе с иностранными партнерами. А на Госсовете – одном из главных мероприятий форума – рассмотрели проект программы развития Дальнего Востока.

«Президент дал соответствующие указания в течение нескольких месяцев доработать ее с учетом высказанных замечаний и предложений от всех дальневосточных регионов. Мы дополнительно высказали несколько предложений по развитию сельского хозяйства, в частности по необходимости стимулирования работ по мелиорации и по поддержке сельхозтоваропереработчиков. Для нас это принципиально важно, для нас соя – стратегическое сырье, и хотелось бы, чтобы она перерабатывалась в регионе и давала дополнительную добавленную стоимость. Мы хотели представить Амурскую область как самый перспективный регион на Дальнем Востоке. И у очень многих гостей нашего павильона именно такое впечатление и сложилось. В этой части задача выполнена», – сказал губернатор Приамурья Василий Орлов.

Глава области отметил, что в этом году Амурская область подготовила очень интересный павильон.

«На мой взгляд, он лучший здесь, на улице Дальнего Востока. Павильон интересен тем, что он очень технологичен. Он показывает не только крупные проекты федерального уровня, но уникальные для нас проекты развития трансграничной агломерации Благовещенск – Хэйхэ, строительства уникальной канатной дороги. В нашем павильоне побывало очень много ярких людей, серьезных руководителей, все остались под очень хорошим впечатлением», – подчеркнул губернатор.

Здание павильона Амурской области трёхэтажное, массивное, но оно получилось воздушным из-за цветовых и фасадных решений. В нем Приамурье будет представлять себя 2 года. На первом и третьем этажах – максимально светлые зоны переговоров и презентаций. Второй этаж показывает точки роста Приамурья и Благовещенска, который впервые представили на ВЭФе.

«Город Благовещенск впервые на ВЭФе представлен комплексно, и не только город, но и Благовещенский район и город Хэйхэ. То есть мы попытались представить перспективную территорию развития, инвестиционную площадку, которая включает в себя несколько инфраструктурных объектов: мост, строящийся международный терминал аэропорта Игнатьево, канатная дорога, транспортно-логистические комплексы по обеим сторонам Амура и туристическая инфраструктура. Мы хотим представить эту территорию для инвесторов в таком свете, чтобы они захотели вкладывать сюда деньги. Мы понимаем, что один мост не даст того эффекта, как все перечисленные объекты сразу. Мы понимаем, что это синергия и она пойдёт на пользу бизнесу и экономике региона. И конечно благоустройство городской среды предполагается, туризм и так далее», – пояснил заместитель мэра Благовещенска Максим Ноженкин.

Все перспективные моменты агломерации представлены на интерактивной тач-стене. Такой современной презентации на ВЭФ до Приамурья не представлял ни один регион. Амурчане взяли пример с китайских коллег на Харбинской выставке. На стене все пункты наглядно показаны с цифрами на трёх языках, система активна, и любой желающий может ознакомиться с инфраструктурными объектами.

С трансграничной агломерацией ознакомились представители крупнейших российских корпораций: Роман Проценко, Григорий Берёзкин, группа компаний «Регион». Кроме этого, посетили представители разных стран: Японии, Кореи, Индии и других.

В рамках ВЭФ представители Приамурья провели множество переговоров с иностранными партерами. Благодаря расширению сфер кооперации и географии велся более плотный диалог с южно-китайскими партнёрами из провинции Гуандун, которая развита в высокотехнологическом плане.

Стороны договорились об организации осенью 2019 года большой бизнес-делегации в Гунчжоу, с презентацией нашего региона. В свою очередь южно-китайские партнёры уже заинтересовались амурскими экспортерами. Такую же заинтересованность выразили и представители Кореи. Однако, если в прошлом году было просто знакомство и родились первые контакты, то в этом стороны обсудили возможность сотрудничества бизнеса.

«Мы собрали весь наш опыт за последние годы и чётко понимали, чего мы хотим от этого форума. Мы хотели показать, что Приамурье – это не область с традиционными секторами экономики, а регион, который меняется и не боится перемен. Всё это сделали в лёгкой форме, благодаря конструкции павильона и очень энергичной команде, которая здесь собралась», – подчеркнула первый заместитель министра экономического развития и внешних связей региона Екатерина Киреева.

«Я убедился в правоте своих суждений о том, что главный ресурс на Дальнем Востоке – люди. На каких бы сессиях я не был, у всех одни слова – кадры, квалификация, подготовка, развитие, образование. Важно для меня, как развиваются бизнес и образование. Я принимал участие в дискуссии по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке. Встречались с Агентством стратегических инициатив. Очень важен кадровый стандарт, который мы внедряем в Приамурье. Там, где у нас традиционные отрасли, для которых мы готовим десятилетиями кадры: энергетика, сельское хозяйство, мы вполне конкурентоспособны. Наши выпускники работают в энергетике по всему Дальнему Востоку. Что касается новых направлений, химических технологий и космических направлений, нам помогают наши партнёры из ведущих образовательных центров страны, мы копим компетенции, развиваем базу», – пояснил зампред амурского правительства Андрей Плутенко.

«Наша цель была – переговорить с федеральным министром Дмитрием Кобылкиным о тех мероприятиях, которые проходят в рамках нацпроекта «Экология», – пояснил министр природных ресурсов области Сергей Маху. – Активная фаза нацпроекта у нас запланирована на 2020 год. Также мы встречались с первым замминистра страны по природным ресурсам и экологии Денисом Храмовым. С ним плотно поработали по этому же нацпроекту. Кроме этого, были встречи с инвесторами, наша область показала им перспективы по добыче золота, автоклавного запуска. Вызывает интерес всё, что в павильоне представлено, потому что мы разбили хорошо тематику: газохимический кластер, космодром "Восточный", сельское хозяйство и добыча полезных ископаемых».

«Мы поддержали инициативы, выдвинутые минвостокразвития, и высказали свою точку зрения, предложили ускорить процедуру расширения ТОР, – пояснил зампред правительства Амурской области Сергей Пак. – Они поддержаны минвостокразвития. Ещё одна встреча была с руководством компании "AEON", она будет участвовать в конкурсе в концессии на наш аэропорт. Кроме этого, они зашли к нам, приобретя 25 % акций в компании "Петропавловск". Они планируют развитие и войти в Топ-3 золоторудных компаний России и рассматривают как базу Амурскую область. Благодаря ТОР у нас появилась новая отрасль – газохимическая, в связи с чем отношение у людей к нашему региону меняется. Нас уже рассматривают как стабильный разнонаправленный регион».

По традиции ярко представила Амурскую область культурная делегация (80 человек). Работать во Владивостоке они начали еще 30 августа. Ребята работают в своём павильоне, на сцене и в городе, будут участвовать сразу в двух фестивалях, сообщает пресс-служба областного правительства.

«Концепция региона в этом году – движение вперёд, в будущее, поэтому и программа у нас соответствующая: молодёжная, современная, динамичная. Мы всегда ставим себе задачи быть первыми во всём, поэтому мы стали первыми в "Красе Дальнего Востока". Надеемся, что наша концертная программа тоже будет отмечена наградами, – отметила замминистра культуры и национальной политики Приамурья Надежда Доргунова. – Она будет оценена 7 числа».