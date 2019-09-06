В Приамурье многодетной матери пришлось жаловаться в прокуратуру, чтобы ее включили в списки подтопленцев

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Амурчанку, проживающую в Мазановском районе с 3 несовершеннолетними детьми, не включили в списки подтопленцев из-за недавней смены прописки. После отказа в социальных выплатах многодетная мать обратилась в прокуратуру. По требованию надзорного органа через суд амурчанку признали пострадавшей.

По обращению жительницы прокуратура Мазановского района провела проверку. Надзорный орган установил, что женщина написала заявление для выплаты единовременной материальной помощи, предусмотренной распоряжением правительства страны, в администрацию Мазановского района.

При проверке списков в миграционном пункте выяснилось, что семья зарегистрирована в другом населенном пункте района. Поэтому оснований для включения амурчанки и ее детей в списки пострадавших как жителей села Путятино не было. Однако, в ходе проверки установлено, что регистрация произведена 6 августа в связи с планируемым переездом в квартиру, приобретенную за счет материнского капитала. То есть после введения режима ЧС в Мазановском районе.

Таким образом, в период чрезвычайной ситуации и длительное время до этого, семья проживала на территории, подвергшейся наводнению. Поэтому женщина, обратившаяся в прокуратуру, имеет право на получение единовременной материальной помощи в размере 10 000 рублей на каждого члена семьи. Об этом сообщается на сайте амурской прокуратуры.

Прокурор Мазановского района направил в районный суд исковое заявление с требованием признать граждан пострадавшими в результате ЧС, возникшей в июле-августе 2019 года. Требования прокурора удовлетворены. Исполнение решения суда находится на контроле прокурора района.