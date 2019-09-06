Мастер-класс по уличным танцам, соревнования по кроссфиту, реконструкция боя: выходные в Благовещенске

Благовещенцев и гостей города ждут насыщенные выходные. Особенно много мероприятий пройдет в субботу, 7 сентября. В этот день пройдут массовые спортивные соревнования, а также впервые пройдет общегородской фестиваль добра.

Суббота, 7 сентября

В 11:00 в Благовещенске начнутся самые масштабные, по заверению организаторов, соревнования по кроссфиту на Дальнем Востоке «Amur Athlete Challenge». На территории в спорткомплексе «Юность» атлеты из Приморского, Хабаровского, Камчатского, Забайкальского краев и Амурской области определят сильнейших. Всего заявки на участие подали уже более 50 спортсменов. Участие примут мужчины и женщины – как новички, так и профессионалы в двух возрастных категориях: старше 17 лет и старше 40 лет. (6+)

С 11:00 всех желающий приглашают на торжественное мероприятие в честь пятилетия Дома ремесел «Нам 5 лет» с розыгрышем подарков от социальных партнеров и мастеров. В 11 часов откроется выставка-ярмарка под открытым небом «В царстве творчества», а в 12:00 начнется театрализованное праздничное мероприятие «Мельпомена и творцы» и большой розыгрыш подарков среди гостей праздника. Билет для участия в розыгрыше можно заказать по телефону: 46-26-54. Мероприятие пройдет в Доме ремесел на Красноармейской 159/3. (6+)

В 15:00 на площади ОКЦ пройдет юбилейная «Мотоэволюция». Пришедшим обещают показать раритетное оружие, военную технику, а также реконструкцию боя «Путь домой» с уничтожением японской пулеметной точки. В программе фестиваля: выставка старинных и современных мотоциклов, концертная программа, конкурсы.

Кроме того, передвижной музей воинской славы «МотоПатриот» представит гостям фестиваля образцы огнестрельного оружия – пулеметы, минометное орудие, автоматическую винтовку Токарева 1941 года, винтовку Мосина, пистолет-пулемет.

В горпарке в 15:00 начнутся соревнования по пляжному волейболу.

В 15:00 в музее самоваров Игоря Павлова на Пионерской, 65 состоится «аппетитная» экскурсия. Там пройдет русское чаепитие с имбирным сбитнем и блинами. Специальный гость мероприятия – художник Анастасия Косенко. Она расскажет о персональной выставке работ по ботанической иллюстрации и городскому скетчингу (техника скоростного рисунка). Каждому посетителю предложат расписать имбирные пряники. Запись по телефону 50-13-40.

С 16:00 в рамках фестивального движения «Культурный город на набережной» впервые пройдет общегородской фестиваль добра «#БлагоФест». На набережной реки Амур откроется 9 интерактивных площадок: творческих и социальных, которые будут работать с 16:00 до 19:00. Больших и маленьких гостей ждут ростовые куклы, игры, мастер-классы по уличным танцам, танцевальный флэшмоб, фотоквест и литературно-музыкальный перфоманс.

Также будут работать специалисты поликлиники №2, у которых можно будет получить консультации, сделать экспресс-тесты на холестерин и глюкозу, измерение артериального давления, роста, веса и так далее. Зрителям покажут, как работает машина вакцинации против гриппа, а также научат способам естественного омоложения лица.

Полную программу мероприятий с указанием времени и места их проведения можно найти по ссылке.

Воскресенье, 8 сентября

В 17:00 пройдет экскурсия в рамках проекта городского управления культуры «Народный экскурсовод». Место встречи – железнодорожный вокзал Благовещенска (возле здания справа). Член Союза журналистов России Валентина Кобзарь расскажет участникам о первом поезде из Благовещенска в Петербург в 1913 году, а также о том, что наш город мог остаться вообще без железной дороги, и что вокзал хотели построить в другом месте.

Экскурсия в рамках проекта проводится бесплатно. Однако Валентина Петровна предлагает помочь больничным клоунам Благовещенска и принести на экскурсию мыльные пузыри, клоунские носы и воздушные шары для моделирования.

Суббота и воскресенье, 7 и 8 сентября

На картодроме «Юбилейный» 7-8 сентября пройдет чемпионат и первенство Амурской области по лыжероллерным гонкам. Торжественное открытие намечено на 8 сентября в 10:00.

В 11:00 в спорткомплексе «Юность» будет два дня будет проходить Осенний кубок города Благовещенска по футболу памяти В.И. Воропая

В 12:00 в Белогорье на улице Заводская,18 состоится розыгрыш кубка Белогорья по мини-футболу среди детских дворовых команд.

В Моховой пади два выходных дня пройдет Чемпионат и первенство Амурской области по спортивному ориентированию на велосипедах. Торжественное открытие состоится 7 сентября в 15 часов.