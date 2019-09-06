В Благовещенске побит температурный рекорд за всю историю наблюдений

Ночью с 4 на 5 сентября в Благовещенске был побит тепловой рекорд. Ночь стала самой теплой на эту дату за всю историю наблюдений амурских синоптиков.

Об этом специалисты рассказали в своем инстаграм-аккаунте. «За не самое жаркое лето мы соскучились по температурным рекордам, но дождались их только в сентябре. Утром 5 сентября столбик термометра в Благовещенске показывал +18 °С, а в течение всей ночи он не опускался ниже +17,9 °С, что означает, что минувшая ночь стала самой тёплой (на эту дату) за всю историю наблюдений за погодой. Прежнее высшее достижение по этому показателю было зафиксировано в 1988 году: в ночь с 4 на 5 сентября температура понизилась до +16,3 °С. Обычно в этих числах температура ниже на 6-7 °С. Что касается тёплых сентябрьских ночей вообще, то суперрекорд удерживает 2010 год. 15 сентября суточный минимум температуры составил всего +20,5 °С, а такие ночные температуры характерны для июля, а никак не для середины сентября», – пишет Амурский гидрометцентр.