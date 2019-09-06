В Амурской области сократились темпы убыли населения

В Приамурье сократились темпы убыли населения области. За первое полугодие 2019 года жителей области стало меньше на 0,3 тысячи человек (0,04 %). В тот же период прошлого года фиксировали уменьшение на 2,1 тысячи человек (0,26 %).

В первые 6 месяцев 2019 года в области отмечено уменьшение числа родившихся на 557 человек и рост числа умерших на 144 человека. Величина естественной убыли населения повысилась по сравнению с январем-июнем 2018 года на 701 человека (60,6 %).

Снижение численности амурчан из-за превышения числа умерших над числом родившихся компенсировалось миграционным приростом. На 1 июля 2019 года численность постоянного населения Амурской области составила 792,9 тысячи человек.

Рост числа умерших обусловлен увеличением числа случаев смерти от инфекционных заболеваний (на 66,1 %), новообразований (на 13,8 %), болезней системы кровообращения (на 13,4 %), болезней органов пищеварения (на 3,8 %), внешних причин (на 3,5 %).

Число детей, умерших в возрасте до 1 года, уменьшилось на 6 человек. Коэффициент младенческой смертности составил 5,0 промилле (на 0,6 пункта ниже, чем в январе-июне прошлого года). Основные причины смерти детей – состояния, возникающие в перинатальном периоде и врожденные аномалии.

Общие показатели рождаемости и смертности составили соответственно 9,7 и 14,4 человек на 1 000 амурчан.

Меньше амурчан стало регистрировать браки. По сравнению с первым полугодием 2018 года их количество сократилось на 234, число разводов – на 465. На 1 000 брачных пар пришлось 724 распавшихся (в 2018 – 848).

За 6 месяцев 2019 года оборот миграции (сумма убытий и прибытий) составил 28,5 тысячи человек. Это на 1,4 % меньше оборота аналогичного периода 2018 года. Миграционные передвижения внутри области сократились, место жительства сменили 7,7 тысячи человек (в январе-июне 2018 года – 8,3 тысячи человек).

Во внешней для региона миграции участвовало 13,2 тысячи человек, причем число прибывших в область увеличилось на 1 661 человека, а число выбывших за пределы области сократилось на 849 человек. В результате миграционная убыль населения (- 945 человек) сменилась на миграционный прирост, который составил 1 565 человек.

Амурская область по-прежнему выступает «донором» населения по отношению к другим регионам России. За январь-июнь число выбывших из области в другие регионы превышало количество прибывших в нее на 1 001 человека.

Наиболее неблагоприятное соотношение выбывших и прибывших складывается при обмене населением с Южным, Северо-Западным и Центральным федеральными округами. На 100 прибывших из этих округов приходилось соответственно 189, 156 и 150 выбывших.

Около 46 % мигрантов, выбывших в Дальневосточный округ, приходится на Хабаровский и Приморский края. Среди выбывших в Центральный федеральный округ 58 % выбрали местом жительства Москву и Московскую область. В Сибирском федеральном округе наиболее привлекательными субъектами для мигрантов являются Красноярский край и Новосибирская область (38 % всех выбывших), в Южном федеральном округе – Краснодарский край (68 %).

Число прибывших из стран СНГ увеличилось по сравнению с январем-июнем 2018 года на 1 192 человека, а число выбывших на эти территории уменьшилось на 164.

Из других зарубежных стран в Амурскую область прибыли 1 235 человек, в том числе 639 человек из Китая, 229 человек из Турции, 46 человек из Индии, 33 человека из Италии, 30 человек из КНДР и 28 – из Афганистана.

Из 284 человек, выехавших с начала года в другие страны, 94 человека выбыли в Китай, 53 – в Афганистан, 3 – во Вьетнам, по 2 человека в Грузию и Латвию, 1 – в США.

Миграционная убыль населения области при обмене с другими территориями России компенсировалась значительным миграционным приростом за счет стран СНГ и других зарубежных стран. В большинстве прибывшие из-за рубежа являются трудовыми мигрантами с ограниченным сроком пребывания.

Среди городских округов и муниципальных районов области положительное сальдо миграции отмечалось в Благовещенске, Зее, Свободном, Шимановске, а также в Благовещенском, Ивановском, Константиновском, Свободненском и Селемджинском районах. В январе-июне 2018 года оно было положительным в городских округах: Белогорске, Зее, Шимановске, Благовещенском и Свободненском районах.

Миграционная прирост жителей в областном центре составил в январе-июне 2019 года 686 человек против 97 человек миграционной убыли в январе-июне 2018 года, сообщает Амурстат.