Сотрудников Почты России в Приамурье наградят за работу во время паводка

Амурский филиал Почты России принял решение наградить сотрудников, проявивших профессионализм при выполнении работы в условиях ЧС, а также участвовавших в устранении последствий наводнения в Приамурье. Благодаря работе и взаимодействию с сотрудниками МЧС и Амурской авиабазой жителям подтопленных сел Мазановского и Селемджинского районов вовремя были доставлены и выплачены более 80 миллионов рублей.

Также была обеспечена доставка товаров первой необходимости, продуктов питания, корреспонденции и почтовых отправлений. Начальники отделений связи, почтальоны и операторы Свободненского почтамта продолжали выполнять свои профессиональные обязанности вне графика рабочего времени, доставляя пенсии и необходимый почтовый груз, несмотря на подтопленные сельские дороги.

Начальники почтовых отделений в Норске, Угловом и Новороссийке, больше всего пострадавших от воды, во время паводка наряду со своими домами спасали и почтовые отделения связи, а также принимали участие в устранении последствий разгула стихии, просушивая затопленные помещения, отмывая полы и окна от глины и ила.

«В условиях чрезвычайной ситуации наши сотрудники уже не в первый раз проявляют высокий профессионализм и ответственность. Главное – пострадавшие от наводнения вовремя получили пенсии и социальные выплаты, это была одна из главных наших задач. И конечно, огромная благодарность всем, кто работал даже ночью, чтобы вовремя доставить почтовый груз, кто терял свои дома, но продолжал выполнять свои обязанности. Благодаря грамотным действиям наших сотрудников удалось избежать жертв, а большая часть имущества была спасена», – отметила директор УФПС Амурской области Светлана Матвиенко.