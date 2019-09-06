Жители Пекина прошли «Бессмертным полком» с портретами русских летчиков

В столице Китая прошли мероприятия, посвященные 74-летию Победы во Второй мировой войне и борьбе китайского народа в войне сопротивления японским захватчикам. Принять участие в мемориальных мероприятиях китайская сторона пригласила делегацию Амурской области, ее возглавила заместитель председателя правительства Амурской области Ольга Лысенко.

Делегация Амурской области единственная из всех регионов России приняла участие в церемонии возложения цветов к скульптуре «Советский Сокол» известного китайского мастера Юань Сикуня.

Скульптура была установлена в городском парке «Чаоян» и открыта пекинской галереей искусств «Цзиньтай» и посольством России в Китае в сентябре 2015 года в годовщину 70-летия Победы китайского народа в войне сопротивления Японии и Победы во Второй мировой войне. Скульптура, изображающая надевающего перчатки молодого летчика-героя, готового в любой момент отдать свою жизнь при исполнении служебного долга, посвящена советским летчикам-добровольцам, которые участвовали в войне сопротивления китайского народа Японии. Всего в те годы в Китай прибыло 2 500 летчиков и техников, готовых добровольно сражаться за свободу китайского народа, из них погибли более 200 летчиков. В Китае свято чтят их память.

Ассоциация китайских ветеранов восстановила биографии русских летчиков и во время церемонии возложения цветов прошла «Бессмертным полком» с их портретами.

«В годы Второй мировой войны большую роль в освободительном движении сыграли военные летчики. Сегодня во многих китайских городах созданы мемориальные комплексы и памятники, посвященные именно советским летчикам. Для нас большая честь принять участие в церемонии возложения цветов к скульптуре «Советский Сокол». Сегодня, когда российско-китайские отношения достигли наивысшего уровня в своей истории, сохранение памяти о наших общих героях очень важно, в том числе и для будущих поколений», – отметила Ольга Викторовна.

Также в рамках мероприятий директором Пекинского музея искусств «Цзиньтай» господином Юань Сикунем совместно с приглашенными гостями был открыт памятник первому Главнокомандующему военно-воздушных сил Народно-освободительной армии Китая генералу Лю Ялоу. В 1939 – 1941 годах он обучался в СССР в Военной академии имени Фрунзе, принял участие в Великой Отечественной войне (в частности, написал заметки о Сталинградской битве). В августе 1945 года он вернулся в Китай и стал начальником штаба Северо-восточной армии. В 1949 году, после образования КНР, Лю Ялоу стал первым главнокомандующим военно-воздушных сил Народно-освободительной армии Китая.

Торжественная программа мероприятий в галерее искусств продолжилась праздничным концертом. Творческими коллективами были исполнены русские и китайские песни военных лет.

Большой интерес жителей Пекина вызвала открывшаяся на площадке Российского культурного центра в Пекине выставка из фондов Амурского областного краеведческого музея «Память военных лет», организованная правительством Амурской области, министерством культуры и национальной политики области при участии регионального отделения Российского военно-исторического общества. Выставка посвящена 74-й годовщине Победы в войне с милитаристской Японией.

В экспозиции, которая продолжит свою работу на территории Российского культурного центра до 11 сентября, представлено около 40 графических рисунков Бориса Трофимовича Горлача, известного скульптора, члена Союза художников России, участника Великой Отечественной войны и войны с Японией.

В церемонии открытия выставки приняли участие представители посольства Российской Федерации в КНР, Ассоциации китайских ветеранов, китайских воспитанников Ивановского интернационального детского дома имени Стасовой, представители Китайского народного общества дружбы с заграницей, Китайской ассоциации выпускников советских вузов и вузов стран СНГ и российские соотечественники.

Кроме того, в ходе визита состоялась рабочая встреча главы делегации региона с новым руководителем Российского культурного центра в Пекине Касьяновой Тамарой Леонидовной. По итогам встречи была достигнута договоренность о совместном проведении на площадке центра в 2020 году ряда памятных мероприятий, посвященных празднованию 75-й годовщины Победы во Второй мировой войне, а также налаживанию сотрудничества в гуманитарной сфере, сообщает областное правительство.